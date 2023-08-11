Dünyada petrol talebi temmuz ayında da azaldı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) temmuz ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporuna göre, Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi kararının da etkisiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam üretim seviyesi günlük 1,2 milyon varil azaldı. Söz konusu azalma ile grubun üretimi temmuzda günlük 50,7 milyon varil ile Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Küresel günlük petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre 910 bin varil azalarak 100 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşirken OPEC+ dışı ülkelerin üretimi ise aynı ayda günlük 310 bin varil artarak günlük 50,2 milyon varil seviyesine ulaştı.

OPEC+ grubunun lider üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın ağustosta gönüllü arz kesintilerini eylül ayına kadar uzatacaklarını açıklamalarının ardından piyasaların üçüncü çeyrekte daha da daralacağına vurgu yapılan raporda, Riyad'ın başı çektiği söz konusu kesintilerin yılın üçüncü çeyreğinde grubun ortak üretimini günlük 50,6 milyon varile kadar indireceği ancak rekor seviyeye ulaşacağı tahmin edilen OPEC+ dışı ülkelerin üretim seviyelerinin bu kesinlerin etkisini bir miktar azaltacağı öngörülüyor.

Küresel petrol üretimin bu yıl geçen yıla göre günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Küresel üretimin yaklaşık yüzde 49'unu karşılaması beklenen ABD, Brezilya, Çin ve Guyana gibi OPEC+ dışı ülkelerin küresel arza günlük 1,9 milyon varil katkıda bulunarak yıllık artışta en büyük paya sahip olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise küresel petrol arzının günlük 103 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. OPEC+ dışı ülkelerin küresel arza katkısının günlük 1,3 milyon varil seviyesinde çıkarak küresel arzdaki payının yüzde 49,9'ya ulaşması bekleniyor. OPEC+ ülkeleri ise gelecek yıl günlük 160 bin varil ile kısıtlı bir artış gerçekleştirecek.

IEA, yaz seyahat sezonunun beklenenden daha yoğun geçmesi, enerji üretiminde artan petrol kullanımı ve artan Çin petrokimya faaliyeti ile desteklenen dünya petrol talebinin bu yıl rekor seviyelere çıkacağını tahmin ediyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 2,2 milyon varil artarak 102 milyon 200 bin varil olacağı beklenirken Çin'in söz konusu büyümedeki payının yüzde 70'in üzerinde olacağı öngörülüyor.

IEA, küresel talep artışı tahminini gelecek yıl için günlük 150 bin varil azalttı. Küresel petrol talebi 2024'te günlük 1 milyon varil artışla günlük 103 milyon 200 bin varil olacak.

