Reuters 30 Kasım 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 12:13

Kalyon Enerji, Avrupa'nın tek saha üzerine kurulu en büyük güneş santrali olması planlanan Karapınar güneş santrali için yabancı finans kuruluşları ve Türk bankalarından 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Şirket açıklamasına göre şirket, İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 1,350 megawatt (MW) kurulu güce sahip olacak santralin 550 MW'lik bölümünün işletmeye alındığını belirterek, "Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW'a çıkarttık. Santral 1,350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak" dedi ve hedeflerin ilerisinde olduklarını vurguladı.

Kalyoncu, santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini 1 yıl öne çektiklerini ifade ederek 2022 sonundan önce devreye alacaklarını ifade etti.