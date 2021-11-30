İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,9804
  • EURO
    14,76
  • ALTIN
    749.049
  • BIST100
    1808.55
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa'nın en büyüğü olacak! Dev anlaşma imzalandı: Tam 812 milyon dolar...
Ekonomi

Avrupa'nın en büyüğü olacak! Dev anlaşma imzalandı: Tam 812 milyon dolar...

Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Reuters30 Kasım 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 12:13
ABONE OL

Kalyon Enerji, Avrupa'nın tek saha üzerine kurulu en büyük güneş santrali olması planlanan Karapınar güneş santrali için yabancı finans kuruluşları ve Türk bankalarından 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Şirket açıklamasına göre şirket, İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 1,350 megawatt (MW) kurulu güce sahip olacak santralin 550 MW'lik bölümünün işletmeye alındığını belirterek, "Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW'a çıkarttık. Santral 1,350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak" dedi ve hedeflerin ilerisinde olduklarını vurguladı.

Kalyoncu, santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini 1 yıl öne çektiklerini ifade ederek 2022 sonundan önce devreye alacaklarını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.