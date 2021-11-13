Dünyada tek! Bakan Kurum: Ülkemizin gurur kaynağı

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:06

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Önünüzde sizlerden hizmet bekleyen 84 milyon vatandaşımız var. 81 ilde 972 ilçemizde hizmet bekleyen Anadolu var" "Anadolu'nun dört bir yanında metropollerde yine köylerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde emin olun ki devleti, devletin o şefkat elini bekleyen binlerce insanımız var" "Alt yapıdan üst yapıya kadar binlerce iş, hizmet, proje sizi bekliyor" "Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor"

'TÜRKİYE'Nİ GURUR KAYNAĞIDIR'

(İller bankası) Kendi öz kaynakları ile birlikte 2003 yılından bugüne 100 bin projeyi bitirmiş ve 100 milyar liraya ulaşan yatırım yapmış bir kurumdur. İLBANK kendi alanında dünyada tek kurum olması hasebiyle, münasebetiyle ülkemizin de bizlerin de gurur kaynağıdır

Ayrıntılar gelecek...