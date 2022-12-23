Dünyanın en büyüğü olacak! Braverman: Türkiye cazip bir ülke

Braverman, AA muhabirine, Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki OREN Ordu Enerji ile kentte kuracakları dalga enerjisi santraline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Santralin, fizibilite çalışmalarından alınacak olumlu sonuçlarla gerekli lisans ve izinlerin alınması koşullarına bağlı olarak 77 megavat kapasitede kademeli olarak inşa edileceğini bildiren Braverman, tesisin inşasının ilk etapta 4 megavatlık pilot istasyonla başlayacağını ve 73 megavatlık kapasitenin inşa, bakım ve işletimiyle devam edeceğini anlattı.

Braverman, santralin patentli, güvenilir ve maliyet avantajlı olacağını, tesisle ilgili yol haritasının Türkiye'deki ilgili lisans ve düzenlemelere yönelik çalışmaların sonuçlanmasıyla netleşeceğini ifade etti.

Santralin maliyetinin yaklaşık 150 milyon dolar hesaplandığını dile getiren Braverman, "Ordu'da yapacağımız tesis tamamlandığında Türkiye'nin şebekeye bağlı ilk, dünyanın en büyük dalga enerjisi santrali olacak." diye konuştu.

Braverman, Türkiye'de gelecekte olası dalga enerjisi santrali projelerine yönelik, "Sürdürülebilir hedefleri ve İsrail'deki merkezimize bölgesel yakınlığıyla Türkiye, dalga enerjisi alanında yenilikçi teknolojileri geliştirmek ve uygulamak için cazip bir ülke. Türkiye'de diğer dalga enerjisi projelerini geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

- AKILLI SANTRAL DALGAKIRAN VE RIHTIMLARA İNŞA EDİLEBİLİYOR



Şirketin paylaştığı bilgilere göre, santral, deniz kenarındaki dalgakıranlara veya rıhtımlara kurulabiliyor.

Dalgalar, santralin yüzer mekanizmalarını aşağı-yukarı yönlü hareket ettirerek, mekanizmanın bağlı olduğu rıhtım veya dalgakırana sabitlenen hidrolik pompayı basınçla çalıştırıyor. Pompa, gelen basınçla içindeki sıvıyı akümülatör içinde sıkıştırıyor. Akümülatürde sıkışan sıvı, hidrolik motoru hareket ettirerek elektrik üretimini sağlıyor. Üretilen elektrik ise bir akım dönüştürücü aracılığıyla şebekeye aktarılıyor. Motordan geçen hidrolik sıvı tanka ulaşıyor ve sıradaki dalga ile sıkıştırılmak üzere tekrar pompaya aktarılıyor.

Tüm süreçler akıllı otomasyon sistemiyle izleniyor ve kontrol ediliyor.

Öte yandan, patentli fırtına koruma mekanizmasına sahip sistem, dalgalar aşırı yükseldiğinde yüzer mekanizmayı su seviyesinden yukarı kaldırarak şiddetli dalgalara karşı koruma sağlıyor. Fırtına geçince sistem eski haline dönerek çalışmaya devam ediyor.

İsrail Büyükelçiliğinin Twitter hesabından 15 Aralık'ta yapılan paylaşımda, EWP ile Ordu Belediyesinin iştiraki OREN Ordu Enerji arasında kentte 77 megavatlık enerji santralinin kurulması için anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.