Dünyanın en büyüğü resmen duyurdu! IBM ülkeden tamamen çekiliyor

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, Rusya'dan ayrılacağını duyurdu. Çok uluslu teknoloji firması IBM Salı günü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldık." denildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonları devam ederken, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları devam ediyor.

Çok uluslu dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, Mart ayının başlarında Rusya'daki ticari faaliyetin askıya aldığını duyurmuştu.

Şirket yazılım satışlarının sona erdiğini ve Rus savunma şirketleri ile iş birliğini durdurduğunu duyurmuştu. Ancak ABD'li şirket, en ağır şekilde etkilenen bölgelere kritik destekler sağlamaya devam edeceğini açıklamıştı.

IBM RESMEN DUYURDU: RUSYA'DAN ÇEKİLİYORUZ

IBM Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle Rusya pazarından çekildiğini duyurdu. Şirket, ülkedeki tüm operasyonları sonlandırdığını açıkladı.

IBM CEO'su Arvind Krishna'nın açıklamasında, "Açık konuşayım, Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldık." ifadeleri yer aldı.

Şirketin Salı günü Rusça olan web sitesinde, "Bu içerik artık mevcut değil" mesajı görüntülendi.

Star Gazete