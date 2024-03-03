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Ekonomi

Dünyanın en büyüğü! Türkiye'ye ilk seferini yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen 'Sun Princess' Kuşadası'na yanaştı.

AA3 Mart 2024 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Dünyanın en büyüğü! Türkiye'ye ilk seferini yaptı
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Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı.

Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı.

Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı John Padgett de ilk sefer dolayısıyla gemide kent protokolünü ağırladı.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk gemiyi gezdi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, Sun Princess gemisinin, suya geçen hafta indirildiğini, dünyanın en yeni ve en büyük gemileri arasında gösterildiğini belirterek, geminin Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi.

Güngör, yaklaşık 4 bin turisti taşıyan geminin 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

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