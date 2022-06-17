Dünyanın en büyük LNG projesi! Çin ve Katar güçlerini birleştiriyor

Bilgi konu ile ilgili bilgi sahibi olan üç kaynak tarafından verildi.

Müzakerelerde anlaşmaya varılması durumunda dünyanın en büyük LNG tüketicileri arasında bulunan Çin ile en büyük üreticilerden olan Katar arasında ilk kez doğrudan bir yatırım ilişkisi kurulmuş olacak.

Sahadan çıkarılan doğalgazı sıvılaştıracak altı tesisin yapımını kapsayan Kuzey Sahası Doğu projesi, Katar'ın gaz sıvılaştırma kapasitesini 2027'ye kadar 77 milyon ton mtpadan 126 milyon ton mtpaya yükseltecek.

Kaynaklar, Katar'ın 30 milyar dolar yatırım gerektiren projede tüm sıvılaştırma tesislerini tek bir proje olarak değerlendirdiğini ve Çinli CNPC ile Sinopec'in birer tesise yatırım yapacağını belirtti.

Katar, Asya'daki müşteri tabanını genişletmeyi hedefliyor.

Çin Katar ile anlaşmaya varması halinde hem spot LNG fiyatlarındaki dalgalanmalardan kendini korumuş hem de ithalat kaynaklarını çeşitlendirmiş olacak.