Dünyanın En Genç Seri Girişimcisi Ankara’ya Geliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından alanında marka olmuş iki yüzden fazla konuşmacının katılacağı Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarında geri sayım devam ediyor. İlk kez 2015 yılında ‘Ankara Marka Festivali’ adıyla düzenlenmeye başlayan Türkiye’nin en kapsamlı marka buluşması organizasyonu 28-30 Kasım 2019’da ATO Congresium International Convention & Exhibition Center’da gerçekleştirilecek.

Dünyaya ilham veren genç girişimci Jordan Casey

Dünyanın en genç seri girişimcilerinden olan henüz 12 yaşındayken kurduğu ünlü oyun şirketi Casey Games’in CEO’luğunu yapan İrlandalı Jordan Casey, Ankara Marka Buluşmalarına katılıyor. Dokuz yaşındayken öğrendiği kod yazılımı ile bilgisayar teknolojileri alanında geliştirdiği oyunla Avrupa’nın en genç İOS geliştiricisi unvanını kazandı. Daha 19 yaşında Forbes listelerindeki seçkin iş insanların geride bırakarak BAFTA için aday gösterildi ve dünya çapında genç girişimciliğin sembolü haline geldi. Google, Facebook, Read Madrid gibi büyük şirketlerle yaptığı projelerle, gençlere destek verildiğinde büyük işler başarabileceklerini göstermiştir.

Genç CEO, dünyada gençlerin ön planda olduğu politikaların hazırlanmasının bakış açısını büyük ölçüde değiştirmiştir. 2012 yılından itibaren Nice, Londra, Brüksel, Varşova, Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı yerlerinde 200’den fazla etkinlikte konuşmalar yaparak yarım milyon katılımcıya ulaşma başarısı göstermiştir. Girişimcilik konusunda dünyada geniş kitleler tarafından büyük ilgiyle takip edilen genç CEO, ‘Yaşınızın Sizi Geri Çekmesine İzin Vermeyin’ temalı konuşmasında deneyimlerini aktaracak.

250 marka isim bir araya geliyor

Üç gün boyunca sürecek olan etkinliğe katılacak isimler ile ilgili ATO Başkanı Baran şu açıklamayı yaptı: “Millet olarak tarihimize baktığımızda sanayi devrimlerini geriden takip ettiğimizi görüyoruz. Bugün dünyada yepyeni bir dönem yaşanıyor. Dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, dünyada güç dengelerinin el değiştirmesi konusunda verilen kavgalar ve yeni denge kurma çabalarının tamamı bizim için yeni fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatı değerlendirmek için birlikte hayal edip, birlikte harekete geçmemiz gerekiyor. Bunun için dünyada ve Türkiye’de alanında marka olmuş yaklaşık 250 isim üç gün boyunca salonlarda marka konuşacak ve deneyimlerini paylaşacak. Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar Şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın da yer aldığı konuşmacılar arasında, fütüristler, ekonomistler, sanatçılar, edebiyatçılar, gazeteciler,girişimciler, belediye başkanları ve daha pek çok kesimden marka isim yer alacak.”

Düğüm Ankara’da çözülecek

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları tarihte Gordion Düğümü anlatısı olarak yerini alan ve ‘Düğümü Çözenin Hâkim Olacağı’ kehanetinden ilham alınarak ‘Düğüm Çözülüyor’ temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte marka olmanın değeri, markalaşma bilincinin oluşturulması ve arttırılması, küresel markalaşma, pazarlama ve pazarlama yönetimi, reklamcılık gibi markalaşma konularında eğitimler, yerli ve yabancı konuşmacılar, paneller, sergiler, imza günleri ve konferanslar düzenlenecek. Online kayıt ile etkinlik herkese açık olacak.

Üç gün sürecek ve dopdolu bir içerik ile katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak olan Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 28-30 Kasım tarihlerinde başkente damgasını vuracak.

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