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Ekonomi

Dünyanın en iyisi Türkiye'nin oldu! Verilecek sürpriz isim ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği sondaj gemisiyle ilgili yeni detaylar belli oldu. 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de olması beklenen son teknolojiyle donatılmış gemiye 'Alparslan' adının verilmesi bekleniyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip.

Yeni Şafak19 Kasım 2021 Cuma 07:34 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 07:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

YEDİNCİ NESİL DENİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.

ALPARSLAN KARADENİZ'DE GÖREV ALACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, 7. nesil geminin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.

DEV DALGADA BİLE SONDAJ

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.

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