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Ekonomi

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı

Economist'in yıllık yaşam maliyeti anketine göre, dünya genelinde enflasyon yükselirken İsrail'in başkenti Tel Aviv, Hong Kong, Paris ve Zürih'i geçerek dünyanın en pahalı şehri oldu. Tel Aviv listede 5 sıra birden yükseldi.

star.com.tr1 Aralık 2021 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:42
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The Economist dergisi, dünya genelinde artan enflasyonla birlikte, 'Dünyanın En Pahalı Şehirleri' listesini revize etti.

TEL AVİV ŞAŞIRTTI

Yayımlanan yeni listede, İsrail şehri Tel Aviv şaşırtıcı bir şekilde beş basamak atlayarak birince sıraya yükseldi.

Tel Aviv'de yaşam maliyetindeki artış, artan ulaşım ve gıda fiyatlarından kaynaklanıyor.

Listede ikinci sırayı Fransa'nın başkenti Paris ve şehir devleti Singapur paylaşırken, İsviçre'nin en büyük şehri Zürih ve Çin özel yönetim bölgesi Hong Kong ilk beşi tamamladı.

İLK 10'DAKİ ŞEHİRLER ŞÖYLE...

Altıncı sırada ABD'nin en kalabalık şehri New York, yedinci sırada yine bir İsviçre kenti olan Cenevre yer aldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag 8.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles 9.

Japonya'nın Kansai bölgesinin en büyük şehri Osaka 10. sırada yer aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra üç sıra yükselerek 17., Avustralya şehri Sidney bir basamak yükselerek 14. sıraya yükseldi.

star.com.tr

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