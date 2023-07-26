Dünyanın gözü Türkiye'de... ABD'den dikkat çeken Çin iddiası geldi

Bugün başlayan IDEF'23, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılan Türk savunma sanayi firmalarına uluslararası savunma yayın organlarından övgü dolu yazılar geldi. Avrupa merkezli yayın organları Türkiye'nin hem insansız kara aracı hem de deniz savaşı sistemlerinde küresel öneme sahip teknolojileri yarattığını vurgularken ABD merkezli Defense News ise Çin'in Türk şirketlerini satın alma amacıyla fuara katılacağını iddia etti.

'GÖLGE SÜVARİ' FUARA DAMGA VURACAK

HaberGlobal'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen savunma yayın organlarından Belçika merkezli Army Recognition'da yayınlanan 'FNSS, çığır açıcı Gölge Süvari İnsansız Zırhlı Kara Aracını IDEF 2023 Fuarı'nda sergileyecek' başlıklı haberde Türk savunmasına övgü dolu bir analize yer verildi. Haberde Türkiye'nin kara savaş araçlarındaki güçlü şirketlerinden FNSS Savunma Sistemleri'nin (FNSS) modüler otonom insansız kara savaş aracı Gölge Süvari'nin fuara damga vuracağı ifadesine yer verildi.

DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLACAK

Türkiye'nin İnsansız Ağır sınıf Kara Savaş Aracı (H-UGV) Gölge Süvari'nin ABD üretimi M113 personel zırhlı taşıyıcıdan esinlenerek oluşturulduğunu dile getiren yayın organı Türkiye'nin yeni gözdesini şu ifadelerle okuyucularına duyurdu:

"Modern kara savaşlarında üstün yapay zekaya sahip UGV'ler artık hem yüksek hem de düşük yoğunluklu operasyonlarda orduların vazgeçilmezi haline geliyorlar. Gölge Süvari de uluslararası askeri tatbikatlarda test edildi ve gerçek zamanlı operasyonlarda üstün başarı gösterdi. Türkiye'nin ilk UGV'si olan savaş aracı kendi sınıfında dünyada da önemli bir yere sahip olacak."

HAVELSAN KÜRESEL İLGİ ÇEKİYOR

Diğer yandan küresel savunma haberlerine yer veren Naval News Rec sitesi de 'Küresel savunma fuarında HAVELSAN'ın güçlü bir varlık göstermesi bekleniyor' başlıklı haberinde Türk savunma şirketi HAVELSAN'ın savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı fuarlarda yabancı ülkelerin dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları, hava kuvvetleri komutanlıkları ve büyükelçilerinin şirkete büyük bir ilgi gösterdiği bilgisine yer verildi. Haberde HAVELSAN'ın aralarında insansız otonom sistemler, dijital askeri teknolojiler, insansız hava-kara-deniz sistemleri, anti-SİHA (silahlı insansız hava aracı) sistemleri gibi çok sayıda ürün ve yazılımla kendisini göstereceği ifade edilirken fuarın en büyük ürününün de deniz savaşları yönetim sistemi olarak tasarlanan ADVENT olacağı ifadesine yer verildi.

'ADVENT' ALANINDA ÖNEMLİ İLERLEME

Yayın organının haberinde ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre) sistemi ile tek gemi yerine ağ destekli yeni nesil bir komuta ve kontrol sisteminin geliştirildiği bilgisi verildi. ADVENT sistemiyle deniz savaş araçlarının su üstü, sualtı, hava savunma kabiliyetleri ya da elektronik savaş yeteneklerinin birbiriyle entegre şekilde komuta ve kontrol edilebileceğine vurgu yapılan yazıda ayrıca bu teknoloji sayesinde deniz harplerinde komuta-kontrol eşgüdümünün sağlandığı ve verilecek kararlara teknolojik destek oluşturulabildiği bilgileri de paylaşıldı. Sistemin alanında önemli bir ilerleme olduğuna değinilen yazıda Türkiye'nin denizcilik alanındaki gelişmelerine de vurgu yapıldı.

TÜRK DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ BÜYÜK MERAK UYANDIRIYOR

Saygın uluslararası denizcilik haber sitesi Navalnews'te yayınlanan 'Meteksan'ın yüksek teknoloji denizcilik sistemlerini IDEF 2023'te keşfedin' başlıklı haberde de Türk savunma firması Meteksan'ın özellikle denizaltı sonar sistemleri, akustik sensörleri, deniz eğitim simülatörleri, elektronik savaş sistemleri ve radar sistemleri alanlarındaki yeni teknolojiye sahip ürünlerinin dikkat çektiğine vurgu yapıldı. Yayın organı Meteksan'ın tamamı yeni jenerasyon olan ürünlerinin küresel savunma sanayinde büyük bir merak uyandırdığını ifade ederek bu ürünleri şu şekilde sıraladı: Anti-denizaltı savaşı için üretilen YAKAMOS sonar sistemi, Fiber Optik akustik Sensör sistemi (FOAS2), NAZAR elektronik lazer savaş sistemi, deniz araçları hasar kontrol sistemi (DCSIM), deniz araçları yangın söndürme simülatörü, DUNKER helikopter sualtı kaçış eğitim simülatörü, PELİKAN RF güdümlü mermi simülatörü, ULAQ silahlı insansız deniz aracı, ALACA Ka bant radar kesit alanı ölçüm sistemi.

'ÇİN TÜRK ŞİRKETLERİNİ ALMAK İÇİN GELİYOR' İDDİASI

ABD'nin önde gelen savunma yayın organlarından Defense News'te yayınlanan 'Çin'in Türkiye'deki IDEF Savunma Fuarı için planları ne?' başlıklı analizinde de 74 Çin savunma şirketinin fuara katılacağı bilgisine yer verildi. Analiz yazısına göre Çinli firmaların fuara asıl katılım gerekçesi "uzun vadeli hedeflerine uygun olarak satın alma amacıyla Türk firmalarına bakıp değerlendirecek olmaları." Tartışmalı iddiaya göre Çinli firmaların amacı Türkiye'deki savunma şirketlerini satın alıp kendi teknolojilerini Türkiye'de üretmek. Sonrasında 'NATO sistemi üretimi olan' bu ürünleri Türk firmaları üzerinden yine diğer 'NATO sistemlerini kullanan ülkelere satmak."