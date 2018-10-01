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Dünyanın ilk dijital para kanalı açılıyor 

Dünyanın ilk kripto para ekonomi haber kanalı Coin News Channel yayına başlamak için gün sayıyor.

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Kripto para ekonomisi ile yakından ilgilenen 120 milyondan fazla kişinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayacak haber kanalı yakında yayına başlayacak. Coin News Channel, 7 gün 24 saat boyunca, İngilizce yayın yapacak; uydu, kablo, internet ve benzer bütün platformlardan izleyicisine ulaşacak ve dijital para piyasasının nabzını tutacak. Londra’daki haber merkezinden yayın yapacak olan Coin News Channel ekranlarında, dijital para ekonomisini iyi bilen uzmanlar, analistler, ekonomistler, akademisyenler güncel ve doğru bilgileri aktaracak, gelişmeleri yorumlayacaklar. Coin News Channel, Nuri Çolakoğlu, Celal Pir ve Doğan Medya grubunda finans yöneticiliği yapmış Ali Eşelioğlu gibi isimler tarafından yayına hazırlanıyor. 

 

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