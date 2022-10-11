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Ekonomi

Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini! Resmi kaynaklar: 58'i imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın Bayelsa ve Delta eyaletlerinde, 58 kaçak rafineri daha imha edildi. Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile geriledi.

AA11 Ekim 2022 Salı 02:34 - Güncelleme:
Dünyanın petrol ve doğal gaz zengini! Resmi kaynaklar: 58'i imha edildi
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Delta Güvenlik Yetkilisi Ekpemupolo Tompolo, yaptığı açıklamada, son zamanlarda petrol hırsızlığına karşı yürütülen operasyonlarda olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Tompolo, Bayelsa ve Delta eyaletlerinde tespit edilen 58 kaçak rafinerinin imha edildiğini bildirdi.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile geriledi.

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8. ÜLKE

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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