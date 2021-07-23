Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden! Başkan Erdoğan dev projeyi havadan inceledi

AA 23 Temmuz 2021 Cuma 21:04 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 21:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydan gelen Rize'deki incelemelerinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren Rize-Artvin Havalimanı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

DÜNYANIN SAYILI MÜHENDİSLİK ÖRNEKLERİNDEN

Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olan havalimanı, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edildi.

3 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, aynı zamanda en geniş uçaklarında kullanabileceği piste sahip olacak.

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.