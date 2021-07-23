İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2021 Cuma / 13 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5514
  • EURO
    10,0795
  • ALTIN
    495.33
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden! Başkan Erdoğan dev projeyi havadan inceledi
Ekonomi

Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden! Başkan Erdoğan dev projeyi havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın sayılı mühendisliklerinden olan ve yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 21:04 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 21:04
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydan gelen Rize'deki incelemelerinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren Rize-Artvin Havalimanı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

DÜNYANIN SAYILI MÜHENDİSLİK ÖRNEKLERİNDEN

Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olan havalimanı, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edildi.

3 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, aynı zamanda en geniş uçaklarında kullanabileceği piste sahip olacak.

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.