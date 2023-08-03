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Ekonomi

Dünyanın Türkiye'ye olan güven yansıması! Savunma sanayiinde tarihi rekor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Sektörümüz, tarihi aylık ihracat rekorunu kırarak Temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk yedi ayındaki toplam savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatı da 3 milyar doların üzerine çıktı' dedi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Dünyanın Türkiye'ye olan güven yansıması! Savunma sanayiinde tarihi rekor
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli gücü ve desteği arkasına alan savunma sektörümüz, bir rekoru daha ülkemize armağan etti. Sektörümüz, tarihi aylık ihracat rekorunu kırarak Temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk yedi ayındaki toplam savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatı da 3 milyar doların üzerine çıktı. Savunma teknolojilerinde dünyaya sunduğumuz güvenin yansımaları sürecek. Omuz omuza çalışarak rekorlar kıran firmalarımızı ülkemize sundukları katma değer için tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
  • Haluk Görgün
  • savunma

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