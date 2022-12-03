Dünyaya ilan ettiler: Rusya'dan petrol almayı sürdüreceğiz

Hindistan'ın Rusya'dan petrol almaya devam edeceği bildirildi.

Ülkede yayın yapan NDTV'nin haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir Hint yetkili, İran ve Venezuela'dan farklı olarak Rusya'dan petrol almaya yönelik bir yaptırım olmadığını belirtti.

Yetkili, sevkiyat, sigorta ve finansman gibi konuları Avrupa Birliği (AB) dışında ayarlayan herkesin petrol alabileceğine dikkati çekti.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesi beklenen süreçte konuşan yetkili, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'da dahil dünyanın her yerinden petrol almaya devam edeceğiz. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, eğer bir gemi gönderebiliyorsam, sigortayı karşılayabiliyorsam, ödeme türünü akıl edebiliyorsam, Rusya'dan petrol almayı sürdürebilirim."

Yetkili, kimsenin "Rus petrolü almayın" demediğine dikkati çekti.

Rusya'nın, Hindistan'ın tedarikçi ülkelerinden biri olduğunu ve başlıca tedarikçi olmadığını dile getiren yetkili, ülkenin 30 petrol tedarikçisi bulunduğuna işaret etti.

Yetkili, AB'nin, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık itibarıyla tamamen kesilmesine yönelik kararına atıfta bulundu.

Rus petrolünün Hindistan'a teslimatının söz konusu tarihten sonra yapılacak olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, petrolü herhangi bir ülkeden tedarik etme esneklikleri olduğunu, herhangi bir aksama beklemediklerini söyledi.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken AB de Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.