Dünyaya meydan okuyor
Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu üreticisi olan General Mobile, global çaptaki büyüme serüvenine hızla devam ediyor. 33 ülkede yatırımı bulunan Türk markasının, ürettiği cep telefonları bir çok ülkenin tercihi haline geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman “Dünyaca bilinen Türk markası olacağız” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, 33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların yanı sıra Türkiye’ye de değer katmaya devam ediyor. Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye’den yönetilen General Mobile, 100 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ile markasının hedeflerini, ürünlerini ve gelecek vizyonunu konuştuk.
Şirketinizden bahseder misiniz ? Üretim nerede? Üretim kapasiteniz ne kadar ve hedefleriniz neler?
General Mobile olarak, 2012-2013 yıllarında TELPA şirketini satın alarak bu sektöre girdik. Yüzde yüz Türk markası olduğumuzu belirtmek isterim. İkitelli’deki fabrikamızda şu an 2 vardiya olarak çalışıyoruz. Yıllık 1.8 milyon adet üretim yapıyoruz. 32’si dizgi makinesi olmak üzere toplam 94 adetlik makine parkımız var. Saatte 1 milyon elektronik bileşen dizim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük elektronik dizim kapasitesine sahip fabrikalarından biri haline geldik. Gerçek kapasitemiz 3 vardiyada, buna ulaşacağız.
Yeni fabrikaya 100 milyon TL yatırım yaptınız… General Mobile’dan bir dünya markası çıkacak mı?
Asıl patronumuz olan tüketicinin ihtiyaçlarına her zaman tam karşılık veren dünyaca bilinen Türk markası olmak istiyoruz. Bunun için en iyilerle çalışıyoruz. Üretim yatırımına teşvikler olmadan başladık. Fabrikaya 100 milyon TL yatırım yaptık. Çünkü bu yatırımı aynı zamanda Ar-Ge ve servis mükemmelleştirme çalışmalarımızın bir parçası olarak görüyoruz. Satış ve servise önemli katkı sağladığını kısa süre içinde bile gördük. GM 9 Plus Türk mühendislerin tasarladığı ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerin en yeteneklisi. Telpa teknoloji olarak Türkiye’nin kendi telefon markalarına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.
Teknoloji üretmek ve ihraç etmek, yeni dünya düzeninde ülkelerin ayakta kalmaları için olmazsa olmaz bir durum olarak öne çıkıyor. Türkiye bu konuda nerede duruyor?
Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak.
ENFLASYONLA MÜCADELEYE % 25 İNDİRİMLE DESTEK VERİYORUZ
General Mobile, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla yerli üretim logolu yeni yıldızı GM 9 Pro’nun fiyatında yüzde 25 indirim yaptı. Sahip olduğu Video Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisinden 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bırakan GM 9 Pro, kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kamerasıyla ve diğer üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
İHRACATIMIZ 155 MİLYON TL
İhracat ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şirket olarak hedefleriniz neler?
2017 yılında toplam satışımızın yüzde 16’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda yüzde 20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon TL’ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz.
YÜZDE 100 YERLİ
Türkiye’nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, Türkiye’nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladı. İkitelli’de, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar raflardaki yerini aldı.
TURQUALİTY İLE KÜRESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRECEK
General Mobile, uluslararası arenada Türk şirketlerin daha fazla katma değer üreterek güçlü bir şekilde markalaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Turquality programına dahil oldu.
45 ÜLKEYE ÜRÜN SATACAK
Bu programa katılmanın General Mobile için önemli bir adım olduğunu ifade eden General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ‘General Mobile, bugün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını kanıtlamış durumda. Dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışıyoruz. İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Yaklaşık 50 milyon TL tutarında ihracat ile 2017’de toplam satışlarımızın yüzde 15’ini yurt dışı pazarlardan elde ettik. Globalde de güçlü bir oyuncu olarak, 2018 sonunda faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmayı, ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 150 Milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi, böylelikle 4 kattan daha büyük bir büyümeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta Turquality programının bize birçok katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
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