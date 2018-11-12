Dünyaya meydan okuyor

Türkiye’nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, 33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların yanı sıra Türkiye’ye de değer katmaya devam ediyor. Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye’den yönetilen General Mobile, 100 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ile markasının hedeflerini, ürünlerini ve gelecek vizyonunu konuştuk.

Şirketinizden bahseder misiniz ? Üretim nerede? Üretim kapasiteniz ne kadar ve hedefleriniz neler?

General Mobile olarak, 2012-2013 yıllarında TELPA şirketini satın alarak bu sektöre girdik. Yüzde yüz Türk markası olduğumuzu belirtmek isterim. İkitelli’deki fabrikamızda şu an 2 vardiya olarak çalışıyoruz. Yıllık 1.8 milyon adet üretim yapıyoruz. 32’si dizgi makinesi olmak üzere toplam 94 adetlik makine parkımız var. Saatte 1 milyon elektronik bileşen dizim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük elektronik dizim kapasitesine sahip fabrikalarından biri haline geldik. Gerçek kapasitemiz 3 vardiyada, buna ulaşacağız.

Yeni fabrikaya 100 milyon TL yatırım yaptınız… General Mobile’dan bir dünya markası çıkacak mı?

Asıl patronumuz olan tüketicinin ihtiyaçlarına her zaman tam karşılık veren dünyaca bilinen Türk markası olmak istiyoruz. Bunun için en iyilerle çalışıyoruz. Üretim yatırımına teşvikler olmadan başladık. Fabrikaya 100 milyon TL yatırım yaptık. Çünkü bu yatırımı aynı zamanda Ar-Ge ve servis mükemmelleştirme çalışmalarımızın bir parçası olarak görüyoruz. Satış ve servise önemli katkı sağladığını kısa süre içinde bile gördük. GM 9 Plus Türk mühendislerin tasarladığı ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerin en yeteneklisi. Telpa teknoloji olarak Türkiye’nin kendi telefon markalarına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.

Teknoloji üretmek ve ihraç etmek, yeni dünya düzeninde ülkelerin ayakta kalmaları için olmazsa olmaz bir durum olarak öne çıkıyor. Türkiye bu konuda nerede duruyor?

Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak.