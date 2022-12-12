Dünyaya milyonlarca yıl yeter! Çığır açacak buluş: Bu tarihi bir an

Financial Times'ın konu hakkında bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı habere göre ilk kez net enerji kazanımı yaratan füzyon reaksiyonun üretilebildiği açıklanacak.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın Kaliforniya'daki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde büyük bir adım atılarak son iki haftadaki fizyon deneyinde net enerji kazanımı elde edildi.

İki kaynak, elde edilen enerjinin beklenenden daha fazla olduğunu, bu yüzden bazı ekipmanların zarar gördüğünü ve bu yüzden analizin zorlaştığını söyledi.

Plazma fizikçisi Dr. Arthur Turrell, "Bu doğrulanırsa, tarihi bir ana tanık oluruz" dedi. Öte yandan bilim insanları bu başarıya rağmen füzyon enerjisi alanında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturduğu sürece nükleer füzyon adı veriliyor. Bilim insanları temiz ve sonsuz enerji elde etme umuduyla Güneş'in ve diğer yıldızların enerji kaynağı olan bu süreci 1950'lerden beri laboratuvarda da canlandırmaya çalışıyor. Şimdiye kadar tüketilenden daha fazla enerjinin üretildiği bir reaksiyon meydana getirilememişti.



Dünya genelinde füzyon enerjisi yarışı sürerken araştırmalara büyük miktarda kamu ve özel fon aktarılıyor. Bu ülkelerden biri olan ABD'de Başkan Joe Biden ve yönetimi de iklim ve enerji konusunda füzyon enerjisi araştırmalarına öncelik veriyor. Söz konusu projeler, milyarlarca dolarlık sübvansiyon ve hibe alıyor.

PETROL VE GAZ DEVRİ BİTİYOR: İNSANLIK TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK

Nükleer füzyon, enerji kaynakları arasındaki en önemli olanıdır diyebiliriz. Füzyon, neredeyse sınırsız temiz enerjinin potansiyel bir kaynağıdır ancak şu anda yalnızca deneylerde gerçekleştirilmektedir.

Füzyon enerjisi insanlık tarihini değiştirebilir. Füzyon enerjisinin kullanıma girmesiyle tarihte elektriğin kullanılmaya başlamasını andıran bir sıçrama meydana gelebilir.

Güneşe ve yıldızlara gücünü veren süreç olan füzyondan enerji elde etmek; sınırsız, temiz bir enerji kaynağı sağlayabilir. Zira temelinde Güneş gibi yıldızların doğal sürecini yapay olarak taklit etmeyi hedefliyor.

DÜNYAYA MİLYONLARCA YIL YETECEK

Füzyon için yakıt sağlamak için ihtiyaç duyulan hammaddeler doğada kolayca bulunur. Bu enerji kaynağı dünyaya milyonlarca yıl yetecek düzeyde enerjiyi üretmeye aday.

Füzyondan elde edilen enerji, mevcut elektrik santrallerinde olduğu gibi elektrik üretmek için kullanılabilir. Füzyon, kilogram başına kömür, petrol veya gaz yakmaktan milyonlarca kat daha verimlidir.

Bu teknoloji, gelecek nesiller için güvenli, sürdürülebilir, düşük karbonlu enerji sağlama konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. ,Bu kadar güçlü bir enerjiyi kullanmanın zorlukları da hayli fazla olsa da, gelecek yıllarda nükleer füzyonun hayatımızın birer parçası olması bekleniyor.