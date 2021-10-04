İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8751
  • EURO
    10,3174
  • ALTIN
    499.542
  • BIST100
    1404.24
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünyayı korkutan gelişme! Gayrimenkul devi krizde
Ekonomi

Dünyayı korkutan gelişme! Gayrimenkul devi krizde

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande'nin, Hong Kong borsasında işlemleri durduruldu.

NTV Haber4 Ekim 2021 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:05
ABONE OL

Çinli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi

Evergrande'nin ve gayrimenkul yönetim biriminin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.

NTV Haber'in haberine göre, Çin'in bir zamanlar en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande 305 milyar dolar olan borcunu ödeyemediği için ülkenin en büyük yeniden yapılandırmasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hong Kong borsası Evergrande ve Evergrande Property Services Group'un hisselerinin işleme kapatılmasına dair bir gerekçe bildirmezken, hisselerin işleme kapatılması konusunda kimin adım attığı kesin değil. Evergrande henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ancak, bu adım varlık satışına gidilebileceği spekülasyonlarına neden olurken, aynı zamanda Evergrande iflas eder ya da tasfiye edilirse piyasalarda krizin Çin'in gayrimenkul sektörüne ya da genel olarak tüm ekonomiye yayılabileceği riskine dair endişeleri tekrar gündeme getirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.