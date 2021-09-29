Dünyayı saran krize karşı Türkiye'den önemli hamle! ''Tam zamanı''

CNN Türk 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:01

Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü'nden Tim Gore, AB'deki enerji krizinin perde arkasını anlattı.



"TÜRKİYE'NİN PARİS ANLAŞMASI'NI ONAYLAMASI ÇOK İYİ"

Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü Düşük Karbon ve Döngüsel ekonomi Programı Başkanı Tim Gore, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması çok iyi bir haber. Bunlar gelişmekte olan ülkeler için oldukça büyük zorluklar. Geçiş süreci kolay değil. Süreci hızlandırmak için daha fazla finansmana ihtiyaç var. Ama gelecekte fosil yakıtların yeri olmadığı kesin." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE DÜŞÜK KARBON YARIŞINA KATILMALI"

Gore, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile ilgili CNN Türk'e konuştu. Türkiye'nin krizden ders çıkarıp, düşük karbon salınımlı bir ekonomiye geçmesi gerektiğini vurguladı "Şu anda düşük karbonlu geleceğe doğru bir yarış var. Örneğin Çin ve Hindistan kendi süreçlerini hızlandırdı. Türkiye gibi ülkeler ise düşük karbona geçiş sürecinin dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Bu yüzden şimdi bu süreci hızlandırıp, yarışın bir parçası olmanın tam zamanı ki Türk halkı ileride bunun faydalarından yaralanabilsin" dedi.

"DOĞALGAZA TALEP ARTINCA FİYATLAR TAVAN YAPTI"

Çevre politikaları uzmanı ayrıca AB'deki enerji fiyatlarındaki artışın, doğalgaz talebindeki artıştan kaynaklandığını söyledi. "Doğalgaz ithalatına olan bağımlılıktan kurtulmalı ve bunun yerine yenilenebilir enerji kaynakları ve daha iyi enerji verimliliği önlemlerine yatırım yapmalıyız" diye konuştu.

"AB DOĞAL GAZ İTHALATI BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMALI"

Gore, ayrıca fiyat artışının yeşil enerjiye geçiş sürecini baltalamaması gerektiğinin de altını çizdi. "Bu krizin temel sebebi AB'nin iklim politikaları değil. Ama bu krizin cevabı ve gelecekte de fiyat artışlarının önüne geçmemizin anahtarı bu iklim politikaları olacak. Burada asıl mesele AB'nin enerji sisteminde yenilebilir kaynakların payını artırmak" ifadelerini kullandı.