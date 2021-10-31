AA 31 Ekim 2021 Pazar 12:10 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 12:10

AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) edindiği bilgiye göre, BAE'den yola çıkan ve İran'a Basra Körfezi üzerinden hareket ederek "intermodal taşımacılık" vasfı kazanan nakliye, iki ülke arasında Tır Karnesi kapsamında yapılan ilk taşıma oldu.

Alüminyum ve silika cinsi eşyanın getirildiği sefer, BAE'nin Ras al Khaima kentinde başladı. Söz konusu yükler, deniz yolu etabında BAE'deki Sharjah Limanı'ndan İran'daki Bender Abbas Limanı'na Basra Körfezi üzerinden götürüldü. Sonrasında Türkiye'ye Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giren yükler, İskenderun'a ulaştırıldı.

Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, Tır Karnesi sayesinde bu güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilecek. Böylece teslimat süresi üçte iki oranında azaltılacak. Aynı zamanda nakliye masraflarının da ciddi oranda azalmasıyla alıcı ve göndericiler için avantaj oluşacak. Dünya genelinde yaşanan konteyner kısıtlılığının yarattığı maliyet artışı ve teslimatta gecikme gibi sorunlardan da bu yolla kaçınılması sağlanacak.

Söz konusu süreç, Türk nakliyecilerin BAE varışlı taşımaları için de yapılabilecek.

Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ticaret son 5 yılda 9,5 milyar doları buldu. Bu nedenle söz konusu gelişmenin ithalat ve ihracata alternatif oluşturmasının yanında, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor.

- PAKİSTAN İLE DE TIR KARNESİ KAPSAMINDA KARA YOLU TAŞIMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İslamabad-Tahran-İstanbul kara ulaştırma koridoru üzerindeki ilk kara yolu taşıması da bu ay içinde Tır Karnesi kapsamında yapıldı.

Koridorun 5 bin 300 kilometrelik ilk seferiyle taşınan yükler, İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğüne ulaştı. Seferde, Pakistan'dan ithal edilen bisiklet lastiği ve kumaş cinsi eşya getirildi. Pakistan ile kurulan bu koridorla halihazırda 1 ay süren deniz yolu taşımasının, kara yolunda 10 ila 12 güne indirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da hızlanması öngörülüyor.

Özellikle konteyner krizinin yaşandığı bu dönemde ihracatçı firmalar için zaman ve maliyet avantajı sağlayacak bu yeni koridor da Türkiye'nin taşımacılık ve dış ticaret işlemleri için sürdürülebilir niteliğe kavuşması bakımından önem taşıyor.

- TIR KARNESİ NEDİR?

Tır Karnesi, uluslararası kara taşımacılığını, dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesi olarak kullanılıyor. Eşya, Tır Karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden varış noktasındaki yere kadar bir prosedür altında taşınıyor.

Her Tır Karnesi'nin farklı bir referans numarası bulunuyor. Karne sayfa sayıları, hareket, varış ve transit olarak geçilecek ülke veya gümrük idaresi sayıları göz önüne alınarak farklı basılıyor. Bunun için Tır Karnesi açılırken hareket, transit ve varış gümrük idareleri sayısı hesaba katılarak sayfaları düzenleniyor. Tır Karnesi, tek bir tır taşıması için düzenleniyor. Eşya, hareket, transit ve varış gümrüklerine Tır Karnesi ile beraber sunuluyor ve ilgili gümrük idaresine onaylatılıyor. Bu işlemden sonra kefil kuruluşa iletilmek üzere karne, tır işlemlerinin yürütüldüğü odaya iade ediliyor.