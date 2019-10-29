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'Durmadan çalışacağız'

İş dünyasından 'durmadan çalışacağız' mesajı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın ardından imkânsızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyet’i bizden sonraki nesiller de aynı hassasiyet ve özenle koruyacaktır. Sınır bölgemizde hain planlara karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı örneğinde olduğu gibi terör örgütlerinin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yaptığı saldırılar karşılıksız kalmamıştır ve kalmayacaktır da. Türk iş dünyası olarak bizler de Cumhuriyetle açılan yolda, ülkemizi en büyük ekonomilerden birisi yapmak için durmadan çalışacağız. 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Tren raylarından ürettiği silahla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan edip Asya’dan Afrika’ya kadar tüm mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için sonsuza kadar umut kaynağı olmayı sürdürecektir. Bize düşen de birlik ve beraberlik içinde bu emaneti daha ileriye taşımaktır. İş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak, ekonomik olarak güçlendirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 96 yıllık Cumhuriyetimize gençlerimiz başta olmak üzere 7’den 70’e hepimiz sahip çıkmalıyız. Ortak değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü coşkuyla kutlamak, pekiştirmek hepimizin sorumluluğundadır.

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