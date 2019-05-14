Düşük emekli maaşlarına intibak ayarı

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlanma oranı 2000'e kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlanma oranı ise Ekim 2008 sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

KAPSAMI GENİŞLİYOR

Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

SİSTEM DEĞİŞTİRİLMELİ

Emekliler ayrıca, farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam ve tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep ediyor.

300 TL ARTIŞ OLUR

Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği’nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: “Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlanma oranı yüzde 35’ten yüzde 60’a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100’ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur. 2000 sonrası taban aylık 1.160 liraya çıkar.”

(Güneş)