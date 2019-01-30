Düşük gramajla indirimli fiyat oyunu
Dolar yükselince gramaj düşürerek gizli zam yapan firmalar aynı oyuna ‘fiyat indirdik’ diyerek devam ediyor. 700 miligram şampuanda gramaj iki kez küçüldü. 1 kilogramlık peynir ve çay da 800-900 grama indi.
Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor. Gramajı düşürülen ürünlerin indirimli fiyat süsü verilerek satıldığını, zaman zaman bu ürünlerde indirim dahi yapılmadığını vurgulayan dernek temsilcileri, tüketicileri, bu kurnazlığa karşı dikkatli olması ve alışveriş yaparken ürünlerin gramajını incelemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, konunun son yıllarda zaman zaman gündeme geldiğini ancak yaz aylarındaki spekülatif ataklardan sonra sıkça karşılaşmaya başladıklarını söyledi.
İKİ YÖNLÜ ZAM
Koçal, “Kur dalgaları sırasında zam yapan bazı üreticiler, tepkilerden çekindiği için sonraki süreçte açıkça fiyatı artırmadan gramaj düşürerek gizli zam yaptı. Döviz yükseldiği anda artan fiyatlar, doların düşmesi sonrası gerilemedi. Bir de bunun üzerine gramajların azaltıldığını düşünürsek ciddi zam olduğunu görüyoruz” dedi. Bu konularda çok şikayet aldıklarını anlatan Koçal, firmaların gramajı düşürerek iki yönlü zam yapmış olduğunu söyledi.
MİLİM MİLİM DÜŞTÜ
Koçal, “Elimizde belgeleri var. Bir şampuan markası, 700 mililitre olan ürününü önce 650 mililitreye, sonra 600 mililitreye, son olarak da 550 mililitreye düşürmüş durumda. Ürün miktar olarak yüzde 20-25 azalmış ancak fiyatlar aynı veya artmış durumda” şeklinde konuştu. Koçal, burada haksız kazancın söz konusu olduğunu savunarak, şunları kaydetti: “Tüketici, aldığı her ürünün gramajına bakmalı. Gramajlar düşürülerek fiyatların indirimli veya zamsız olduğu süsü veriliyor. Burada iş tüketiciye düşüyor. Aldığı ürünün gramajına bakmalı ve kıyaslamalı.”
Ürünlerde gramaj kurnazlığı
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yoğurt ve paket çayın bir kilogramdan 900-800 grama, kaşar peynirinin 700 gramdan 600-550 grama, sıvı yağın 5 litreden 4.5 litreye düşürüldüğünü bildirdi. Ağaoğlu, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde de adet bazında azalma olduğunu aktardı. Ağaoğlu “Çünkü tüketici, alışkanlık dolayısıyla içerisinde bir kilogram yoğurt veya çay, 700 gram peynir olduğunu düşünerek ürünü satın alıyor” dedi.
TESK: EN AZ 4-5 MARKET GEZiN
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız alışveriş yaparken alternatif fiyatları öğrenmek için en az 4-5 market gezmeli” dedi. Tüketiciyi uyaran Palandöken “Piyasa araştırması ve ürün karşılaştırması çok iyi yapılmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için alışverişte ihtiyaç listesi temel alınmalı. En önemlisi stantlarda fiyatı uygun ürün tercih edilmeli” dedi.
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