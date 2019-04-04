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Düşüş eğilimi nisana ertelendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.03, yıllık ise yüzde 19.71 arttı.

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Ekonmoistler enflasyonun nisanda yeniden düşüş trendine geçeceğini söylediler. Beklentiler aylık yüzde 0.85 ve yıllık yüzde 19.52 yönündeydi. Yurtiçi üretici fiyat endeksi ise (Yİ-ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 1.58, yıllık yüzde 29.64 yükseldi. Tüketici fiyatlarında aylık en yüksek artış yüzde 3.48 ile sağlık grubunda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 0.75 artış yaşandı. Yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 29.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, nisandan itibaren yıllık enflasyonun düşüş trendine geri döneceğini belirterek, “Enflasyonda eylül-ekim döneminde yüzde 10’lu seviyeleri görmenin mümkün olacağını ancak yıl sonunda bazın da etkisiyle yüzde 14.5 seviyesinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

SERT GERİLEYECEK

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise “Yıllık enflasyonun ilk yarıda yüzde 19-20 aralığında seyretmesi, 3. çeyrekte baz etkisiyle yüzde 13-14 aralığına sert gerilemesi, son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 16-17 aralığında bitirmesi olası duruyor” diye konuştu. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise “Enflasyonun ilk yarıda ağırlıklı yüzde 19-20 bandında seyredeceğini ve ikinci yarıda baz etkisi kaynaklı gerileyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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