E Devlet üzerinden bordro sorgulama nasıl yapılır? (15 Şubat E bordro memur maaşı ne kadar?)

E Devlet üzerinden bordro sorgulama nasıl yapılır? sorusu memur çalışanları tarafından araştırılmaya başlandı. 2019 yılı itibariyle zamlarını alan memurlar e bordrolarını merak ediyor. Bilindiği üzere E Bordro uygulama sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu uygulama üzerinden sadece devlet memurları yararlanır. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

Çalışanların aldıkları tüm ücretlerin yazdığı işyeri tarafından her ay düzenli olarak tutulan resmi evrağa maaş bordrosu denir. Maaş bordrosu aylık kazancınızı resmen belgeler.

E-Devlet üzerinden her ay ortasında erişime açılan e-bordro sorgulama ekranı, E-Devlet şifresi ve TC Kimlik Numarası ile kolayca görüntülenebiliyor. E-Bordro ekranı üzerinden Şubat ayı için alınacak olan maaşlar görüntülenebilecek.

Şubat ayında yatırılacak olan maaşlarının durumunu E Bordro ekranı üzerinden görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı.

E-BORDRO ŞUBAT 2019 MAAŞ SORGULAMA EKRANI

E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

Maaş bordronuzda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır. Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgiler yazar. Maaş bordrosu, işçileri tek tek bilgilerinin olduğu ücret hesap pusulası şeklinde ve işletmenin bütününü bölüm bölüm veya toplu olarak gösteren listeler şeklinde olmalıdır.

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU ÇIKARMA İŞLEMİ

Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.

E BORDRO SORGULAMA

E Devlet Kapısı üzerinden bordro sorgulaması yapılabilir. Ancak bu sorgulama devlet memurları için geçerlidir. Yani 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel E Devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz

MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YAZAR?

– Kişisel bilgiler( Ad,soyad, TC kimlik numarası, sicil numarası)

– İşe giriş ve çıkış tarihi

– Brüt ücret

– Çalışan gün sayısı

– Aylık kazanç

– Diğer gelirler

– Toplam kazanç

– Prime esas kazanç

– SGK primi

– İşsizlik sigortası primi

– Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar

KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.