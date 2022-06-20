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Ekonomi

eBay, GittiGidiyor'u kapatma kararı aldı

Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
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eBay açıklamasında, eBay'in 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldığı ve şirketi bağımsız bir platform olarak işlettiği hatırlatıldı.

eBay'in ticari operasyonlarını küresel ölçekte düzenli olarak gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak." ifadelerine yer verildi.

- HESAPLARA 5 EYLÜL'E KADAR ERİŞİM SAĞLANABİLECEK

Bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur."

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