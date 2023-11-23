Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan görüşmede, Bakan Kacır ve Başkan Odile Renaud-Basso, karbondan arındırma yatırımlarını değerlendirdi. Bu alanda sanayi sektörünü desteklemek için "Düşük Karbon Yol Haritalarının (LCP)" çalışmalarını temel alan, özel bir yatırım ve ülke platformu oluşturmak dahil olmak üzere potansiyel yeni işbirliği alanları görüşmede ele alındı.

Bakan Kacır, EBRD ile yapılan işbirliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Endüstriyel süreçlerin karbondan arındırılması, Türk sanayi sektörlerinin bölgesel ve küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin korunması ve artırılmasının yanı sıra ülkeye doğrudan yabancı yatırımların çekilmesinin sürdürülmesi açısından da kilit önem taşıyor. EBRD ile yaptığımız işbirliğinden son derece memnunuz ve Türk sanayisinin düşük karbonlu gelişimini destekleyen yatırımların hızlandırılması için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına yönelik etkili mekanizmalar kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Başkan Renaud-Basso da EBRD ve Bakanlık arasındaki etkili işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye bizim faaliyet gösterdiğimiz en büyük ülkelerden biri ve sanayi şirketlerini karbon nötr olma yolunda desteklemeye devam etme konusunda istekliyiz. Bu, ülke için temel bir gereklilik olduğu kadar, bu konuda Türkiye'yi desteklemek de EBRD için temel bir önceliktir. Sektörel LCP'lerin uygulanması konusunda Bakanlığımız, ilgili tüm Türk endüstri şirketleri ve uluslararası ortaklarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022'de Türkiye ile uluslararası ortaklar arasında imzalanan İklim Değişikliği Mutabakat Zaptı kapsamında, Türkiye'nin iklim hedefi doğrultusunda karbon yoğun sektörlerin karbondan arındırılmasını destekleyecek teknoloji çözümlerini, yatırım ihtiyaçlarını ve politika olanaklarını değerlendirmek üzere EBRD öncülüğünde ayrıntılı bir çalışma başlatmıştı.

