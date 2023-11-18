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Ekonomi

EBRD Başkanı Renaud-Bosso Türkiye'ye geliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'nun 20 Kasım'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
EBRD Başkanı Renaud-Bosso Türkiye'ye geliyor
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EBRD'den yapılan açıklamada, Renaud-Basso'nun 20 Kasım tarihinde Türkiye'ye 4 gün sürecek bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin şubat ayında Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Renaud-Basso'nun Türkiye'ye ilk ziyareti olacağı kaydedildi. Renaud-Basso'nun ziyaret kapsamında üst düzey devlet yetkileri ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve uluslararası ortaklarla bir dizi görüşmenin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ziyarette Renaud-Basso'nun, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Banka açıklamasında EBRD Başkanı Renaud-Basso'nun Türkiye ziyareti kapsamında ayrıca depremden etkilenen bölgelere gitmesinin beklendiği belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmelerin de planlandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Renaud-Basso, "Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz birçok ülke için kilit pazarlarımızdan ve ticarete açılan kapılarımızdan biri. Bu nedenle, ülkenin canlı özel sektörünü ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını desteklemeye kesinlikle kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Renaud-Bosso, "EBRD ile Türkiye arasındaki ortaklığın (depremden) etkilenen bölgede daha yeşil, daha dayanıklı bir yeniden yapılanma sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) yapılacağını anımsatan Renaud-Bosso, "Ayrıca EBRD'nin, Türkiye'nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü yerine getirmesi açısından kritik önem taşıyan, en fazla emisyon salan sektörlerin karbondan arındırılması (sürecini) nasıl hızlandırabileceğini tartışmayı da sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD, 2022 yılında tüm faaliyette bulunduğu ülkeler içerisinde en yüksek yıllık yatırımı 1,63 milyar avro ile Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Banka, Türkiye'de 2009 yılından bu yana 431 projeye toplam 19,2 milyar avro yatırım yaptı.

Bu yatırımların yüzde 90'ından fazlası ise özel sektör projelerinde gerçekleştirildi.

  • Odile Renaud-Basso
  • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
  • EBRD

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