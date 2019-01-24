ECB Başkanı Mario Draghi: Risk değerlendirmesi konusunda hemfikiriz

Draghi, bazı Avrupa ülkelerinin Brexit nedenli belirsizliklerden diğer ülkere göre daha fazla etkilendiğini söyledi ve Çin´de görülen ekonomik yavaşlamanın, ABD´de finansal paket hazırlıklarının zayıflamasının ve Almanya´nın otomotiv endüstrisinde görülen düşüşün, ekonomik yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Draghi, tüm risklerin yetkililerce ele aldığını ve yavaşlamaya neden olan faktörlerin sürmesi durumunda, büyüme hızındaki yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi ve kurul üyelerinin yeni bir durgunluk ihtimali olmadığı konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.