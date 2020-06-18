Avrupa Merkez Bankası: Mali olarak zayıf ülkeler kredi değil hibe alacak

DHA 18 Haziran 2020 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:44

De Guindos geçen hafta yaptığı bir açıklamada. Euro Bölgesi ekonomisinin, Covid-19 krizinden yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayacağını söyledi.

ECB'den geçen hafta yapılan bir açıklamada da, AB üyesi ülkelere destek için yapılacak tahvil alımlarının (PEPP) 600 milyon eurodan 1.35 trilyon euro düzeyine yükseltileceği belirtildi.

ECB'nin bugün yayımlanan aylık Eonomi Bülteni'nde de, Euro Bölgesi gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde daralacağı uyarısı yapıldı.