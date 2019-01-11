ECB: Petrol fiyatlarında düşüş ve mali teşvikler yukarı yönlü riskler Euro Bölgesi para politikası belirleyicileri ekonomik büyümeyi, piyasa istikrarı ve işletme masraflarını etkileyecek olan, kar beklentilerinin kötüleşeceğinin öngörülmesi ve ticaret gerginlikleri gibi faktörler konusunda uyarıda bulundular.