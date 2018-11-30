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ECB yeni ödeme sistemi TIPS'ı başlattı

Avrupa Merkez Bankası, tüketicilerin ve şirketlerin bankalar arasında anında para transferi ve perakende ödeme yapmalarını sağlayacak Target Instant Payment Settlement adı verilen yeni ödeme sistemini devreye soktu.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), tüketicilerin ve şirketlerin bankalar arasında anında para transferi ve perakende ödeme yapmalarını sağlayacak Target Instant Payment Settlement (TIPS) adı verilen yeni ödeme sistemini devreye soktu.
 
ECB’den yapılan açıklamaya göre bir yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan TIPS, Avrupalı kişi ve şirketlerin, bankalar kapalı olsa bile, birkaç saniyede birbirlerine avro cinsinden para transferlerine olanak sağlayacak. Tüketiciler aynı zamanda TIPS ile perakende ödeme de yapabilecek.
 
TIPS’ta gerçekleştirilen işlemlerden işlem başı alınan ücret ilk iki yılda 0.002 avro/cent olacak ve işlemler 10 saniyeden az sürede gerçekleşecek. İlk 10 milyon transfer de ücretsiz olacak.
 
Açıklamada, “Yeni ödeme sistemiyle cazip bir fiyatla sunulmakta. Maliyetin hasılatla kurtarılması prensibiyle faaliyet gösteren TIPS, hesap sahipleri için bir giriş veya hesap işletim ücreti içermemektedir.” ifadesi kullanıldı.
 
Yeni sistem sadece Avrupa Birliği içindeki bankalar arasında hizmet verecek. TIPS’te şimdilik avro para cinsinden transferler gerçekleşirken, talep gelmesi halinde diğer para birimlerinde para transferi de mümkün olacak.
 
TIPS’te ilk işlem İspanyol bankası CaixaBank’ın bir müşterisi ile Fransız bankası Natixis’in müşteri arasında bugün gerçekleşti.
 
Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çin’in Alibaba ve Tencent üstünlükleri dikkati çekiyordu.
 
ECB’nin yeni ödeme sisteminin bu şirketleri hedef aldığı ifade ediliyor.

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