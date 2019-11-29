Efsane Cuma’yı ‘zam günü’ yaptılar

Dünyada büyük bir indirim furyasına dönüşen ve milyarlarca dolar cironun yapıldığı Efsane Cuma, Türkiye’de ‘zam günü’ne dönüştü. Yapılan zamlar sosyal medyada da büyük tepki çekti. Tüketiciler sitelerde beğendikleri ürünlerin önceki fiyatlarını ekran görüntüsü alarak saklarken, efsane indirimlerle kıyaslamaya devam ediyor.Buna göre indirim adıyla ürün satan e-ticaret siteleri ürünlerin fiyatlarını düşürmek yerine birkaç kata varan zamlar uyguluyor. Duruma tepki gösteren tüketiciler ise indirim adı altında yapılan kandırmacanın son bulmasını talep etti.

BİNLERCE LİRA FARK VAR

Sosyal medyada paylaşılan ürün fiyatları ve indirim oranlarına göre arada yüksek fiyat farkı var. Bir e-ticaret sitesinde kampanyalı satılan Paşabahçe sürahinin fiyatı 621 TL’den 357 TL’ye düşmüş ve yüzde 42 indirim uygulanmış olarak gösteriliyor; e-ticaret sitesinin ürünü temin edeceği adres olarak gösterdiği üreticinin ise kendi e-ticaret sitesinde ise aynı ürünün fiyatı 135 TL.

Bir diğer örnekte ise Kenwood marka bir hamur yoğurma makinesi kampanyadan önce 2.499 TL’ye satılırken, indirimli kampanya fiyatı ise 4.579 TL’ye yükselmiş durumda. E-ticaret sitesi aynı ürün için kampanya döneminde tüketiciden 2 bin TL daha fazla ücret talep ediyor..Yine bir başka e-alışveriş sitesinde Xiaomi Note 8 Pro 128 GB marka cep telefonu için daha öne 2.500 TL istenirken, kampanya döneminde ise telefonun fiyatı 5.999 TL’ye yükselerek, bu alanda bir rekora da imza atıyor. Bir başka örnekte ise Lumberjack erkek ayakkabısı ürünü kampanyadan önce 169 TL’ye satılırken indirime giren ürünün fiyatı ise 175 TL’ye yükseliyor. Daha pek çok üründede aynı fiyat farkı göze çarpıyor.

DÜNYADA İNDİRİM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları küresel ölçekteki e-ticaret sitelerinin gerçek anlamda indirimler yaptığına dikkat çekerken, Türkiye’deki sitelerin ise indirim adı altında yaptıkları zamlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan sayısız mesaj attı.