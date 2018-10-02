Ege ihracatında 79 yıllık ihracat rekoru

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatı 79 yıllık tarihinde Eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında 1 milyar 168 milyon 915 bin dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Eylül ayına göre ihracatlarını yüzde 20 arttırdı. EİB’nin 2017 yılı Eylül ayı ihracatı 974 milyon dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatında Eylül bereketi yaşandı. EİB’nin Eylül ayı ihracat rakamı aynı zamanda, EİB’nin 79 yıllık tarihinde Eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında EİB’nin ihracat rekoruna en önemli katkıyı; ihracatı yüzde 74 artan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yüzde 69 yükselen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve yüzde 61 gelişim gösteren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı Ocak - Eylül dönemindeki ihracatı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 16.5’lik artışla 8 milyar 480 milyon dolardan, 9 milyar 878 milyon dolara çıkarken, son bir yıllık ihracat ise; yüzde 17,25’lik artışla 11 milyar 275 milyon dolardan, 13 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI 5 MİLYAR DOLARA KAYDI

Egeli ihracatçıların, Eylül ayında sanayi ürünleri ihracatı yüzde 24’lük artışla 620 milyon 668 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 18’lik gelişimle 470 milyon 160 bin dolara çıktı. EİB’nin tarım ürünleri ihracatı son 1 yıllık dönemde 4 milyar 938 milyon dolara tırmandı ve 5 milyar dolar barajını aşmasına ramak kaldı. EİB’nin Eylül ayı madencilik sektörü ihracatı ise; yüzde 4’lük artışla 78 milyon 85 bin dolara ulaştı.

DEMİR ÇELİK İHRACATI TRUMP'IN VERGİLERİNE RAĞMEN ARTIYOR

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13 Ağustos 2018 tarihinde ikinci ek vergi kararına rağmen Eylül ayında ihracatta başarılı bir performans sergiledi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin Eylül ayı ihracatı yüzde 74’lük rekor artışla 76 milyon dolardan, 132 milyon dolara tırmandı. Ege’den yapılan demir çelik ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 63’lük gelişimde 1 milyar 510 milyon dolara yükseldi.

TÜTÜN İHRACATI ZİRVE ORTAĞI OLDU

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 116,5 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirve ortağı olmayı başardı. Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütün ve tütün mamullerini konfeksiyon ihracatı takip etti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 105 milyon 46 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

KURU MEYVE İHRACATI YÜZDE 61 ARTTI

Kuru meyve ihracat sezonunun başlamasıyla birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 61 arttırarak 95 milyon 800 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Kuru meyve ihracatı yıllık bazda ise; 886 milyon dolara ulaştı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 78 milyon 85 bin dolarlık ihracata imza attı. Eylül ayında yüzde 17’lik ihracat artış başarısı yakalayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 77 milyon 898 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

2017 yılı Eylül ayına göre ihracatta yatay bir seyir izleyen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 76 milyon 206 bin dolarlık ihracat yaptı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 11’lik yükselişle 48 milyon 433 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında yüzde 69’luk ihracat artış hızı ile 35 milyon 356 bin dolarlık performansa ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 17 milyon 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Eylül ayında ihracatını yüzde 37’lik artışla 17 milyon 268 bin dolara çıkardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; ihracatını yüzde 26 arttırdı ve Türkiye’ye kazandırdığı döviz tutarını 11 milyon dolardan, 14 milyon dolara çıkardı.

EİB'NİN 2018 YILSONU HEDEFİ 14 MİLYAR DOLAR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2017 yılı Eylül ayında gerçekleştirdikleri 1 milyar 169 milyon dolarlık ihracat rakamından dolayı mutlu olduklarını, yılın son çeyreğinde gösterecekleri ihracat performansı ile 14 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın durulmaya başladığını bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin attığı adımları desteklediklerini anlatan Eskinazi, “İçinden geçtiğimiz süreç Türkiye’nin üretime ve ihracata ağırlık vermesi gereğini ortaya koydu. Yeni Ekonomik Programın bu gerçeği gözeterek uygulanmasını bekliyoruz. Tüketim ile büyüyen bir ekonomi yerine üretim ve ihracatla büyüyen bir ekonomiye dönüşmemiz gerekiyor” uyarısında bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre; Egeli ihracatçılar, Eylül ayında 180 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, 128 ülkeye ihracatını arttırma başarısı gösterdi. Almanya 125 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Almanya’ya ihracat yüzde 16 artış gösterdi.

HİNDİSTAN'A İHRACAT YÜZDE 181 ARTTI

Amerika Birleşik Devletleri’ne EİB’den yapılan ihracat yüzde 12’lik artışla 102 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, İspanya 72,8 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer aldı.

EİB’nin ihracatında ilk 20 ülke arasında sadece Belçika ve Romanya’ya ihracatta düşüş yaşanırken, 18 ülkeye Egeli ihracatçılar artış kaydetti. Hindistan yüzde 181’lik ihracat artış hızıyla ilk 20 ülke arasında ihracat artış rekortmeni oldu. Hindistan’ı yüzde 82 ihracat artış hızıyla Yunanistan izledi.