Emekliler, KYK yurtlarında ücretsiz tatil yapabilecek. Sadece Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da 65 bin yataklı, 62 yurt var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki uygun olan yurtların, bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını açıkladı. Tüm illerin bu kapsama alınıp alınmayacağı, kaç yatak kapasitesinin sisteme dahil edilebileceği, önceliğin çalışmayan emekliler olup olmayacağı gibi detaylar da kısa süre içinde belirlenecek.

65 BİN YATAK VAR

Emeklilerin 15 Temmuz- 15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklanması planlanırken, AKŞAM Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtlarını mercek altına aldı.Söz konusu 5 ilde, toplamda yaklaşık 65 bin yatak kapasiteli 62 KYK yurdu bulunuyor.

ALTERNATİF ÇOK

Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil cenneti beldelerde bulunuyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Milas, Antalya'nın merkez, Alanya, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Urla, Bergama, Bayındır, Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Manyas, Ayvalık, Gönen gibi turistik ilçelerindeki KYK yurtlarının hepsi ya da bazıları kuvvetle muhtemel bu yaz bir aylığına emeklileri misafir edecek. Binlerce emekli, ünlü turizm merkezlerinde ücretsiz konaklayıp, deniz, kum, güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra kültürel, tarihsel zenginlikleri yerinde görme, spor ve eğlenceye doyma fırsatını yakalayacak.

YÜZ BİNLERCE TL DESTEK

Söz konusu tatil beldelerindeki otellerin konaklama beldeleriyle kıyaslandığında emeklilere on binler hatta yüzbinlerce TL değerinde jest yapıldığı ortaya çıkıyor. Temmuz ayında Çeşme'de gecelik kişi başı konaklama fiyatı tesisin kalitesi ve yıldızına göre 3 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar adı geçen diğer tatil yörelerinde de 4 hanenin altına düşmediği gibi 5 hanelilerin de çokluğu göze çarpıyor.

EMEKLİYE ÖZEL KART

Öte yandan emekliler için hayata geçirilecek kart uygulamasında da, zincir marketler ve giyim marketleri için çalışmalar devam ediyor. Emekli vatandaşlar, Troy özellikli fiziki kartla, sisteme dahil olacak eczane, market ve giyim mağazalardan yüzde 5-15 indirimli alışveriş yapabilecek.