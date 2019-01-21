Ege’den 149 ülkeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, bitkisel yağ ve baharat ihraç edildi

Hububat, bakliyat, baharat, yağlı tohumlar, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağ, çikolata ve şekercilik mamullerinin ana ihraç kalemleri olduğunu belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 1940 yılından beri faaliyet gösteren birliğin tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını, 2018 yılında 149 ülkenin sofralarına lezzet kattıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 2018 yılında yüzde 5’lik artışla 6 milyar 370 milyon dolardan, 6 milyar 690 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Terci, “Ege Bölgesi’nden yapılan hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı ise; yüzde 37’lik artış gösterdi. Türkiye geneli artış hızının çok üzerindeki ihracat artışına katkı veren tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında kayda aldığı ihracatta bitkisel yağ ihracatının 167 milyon dolarlık tutarla lider olduğunun altını çizen Terci şöyle devam etti: “Haşhaş tohumu ihracatımız yüzde 190’lık artışla 29 milyon dolardan 86 milyon dolara yükseldi. Bitkisel yağ ve haşhaş tohumu ihracatımızı, 34 milyon dolarlık tutarla baharat, 33 milyon dolar ile çikolata izledi.”

“2019 hedefimiz 500 milyon dolar”

Türkiye’nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 40 milyar dolar gıda ihracatına daha fazla katkı koymak için çaba gösterdiklerini, 2017 yılında 142 ülkeye ihracat yapmışken, 2018 yılında bu sayıyı 149 ülkeye çıkardıklarını anlatan Terci, 2019 yılı için 500 milyon dolar ihracat hedefleri olduğunu, haşhaş tohumu ihracatında en büyük ihraç pazarları Hindistan’a ihracatta yaşanan sorunların çözülmesi halinde 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Hindistan, Yemen ve Almanya ihracatta ilk üç ülke

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında 149 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterirken, Hindistan 61,3 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Yemen, 26 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olurken, 2017 yılında ihracatta lider ülke olan Almanya, 2018 yılında 21 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu. Bu ülkeleri; Suudi Arabistan, Cezayir, Cibuti, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela takip etti.