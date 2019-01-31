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Ege'nin tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 4 milyar 514 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 5 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

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EİB'in 2018 yılındaki 13 milyar 324 milyon dolarlık toplam ihracattan tarım ürünleri ihracatının aldığı pay yüzde 38 oldu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 990 milyon dolarla tarım ürünleri içinde en büyük dilime sahip olurken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 989 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 870 milyon dolar ihracat yaptı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 832 milyon dolar ile rekor kırdığı ihracatta, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 600 milyon dolar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 402 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği de 290 milyon dolar gelir elde etti.

En çok ihraç edilen tarım ürünleri arasında çekirdeksiz kuru üzüm 488 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Tütün mamulleri 461 milyon dolarlık tutarla ikinci, taze soğutulmuş balıklar 389 milyon dolar ile üçüncü oldu.

175 ÜLKEYE TARIM ÜRÜNÜ SATILDI

En çok ihraç edilen diğer tarım ürünleri ise yaprak tütün, kuru incir, konserve, yumurta, fileto balık, kanatlı eti, kuru kayısı, bitkisel yağ, zeytinyağı, zeytin, odun dışı orman ürünleri ve yağlı tohumlar oldu.

Tarım ürünlerinde Ege Bölgesi’nden en fazla ihracat 490 milyon dolarla ABD'ye yapıldı.

Bu ülkeyi 401 milyon dolarla Almanya ve 343 milyon dolarla İngiltere takip etti. EİB'den tarım ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısı 175'e ulaştı.

İhracatla ilgili değerlendirmede bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, tarım ürünleri ihracatında ithal girdi oranının çok sınırlı olduğunu, Ege'den yapılan bu ihracatın katma değerinin tamamına yakınının Türkiye'de kaldığını belirtti.

Tarım sektörünün 1970'li yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan yüzde 30 pay alırken bugün yüzde 6 civarında pay alabildiğini ifade eden Celep, "Tarım sektörü refahını artırdığımız takdirde üretici, üretim bölgelerinde kalır ve üretmeye devam eder. Politikalarımızı bu sonuca ulaşacak şekilde kurgulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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