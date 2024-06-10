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Ekonomi

Ek gümrük vergisi kararı sonrası Çin devlerinden peş peşe Türkiye açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nden getirtilecek içten yanmalı otomobillerden ilave gümrük vergisi alınacağını bildirdi. Karar sonrası açıklamalar peş peşe geldi. Çin devi Chery, Türkiye'de fabrika kurma sürecini hızlandırdıklarını ve en kısa sürede inşaata başlayacaklarını ifade ederken, MG Türkiye ise üretim için iyi niyet anlaşması imzalama aşamasına geldiklerini duyurdu.

10 Haziran 2024 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Ek gümrük vergisi kararı sonrası Çin devlerinden peş peşe Türkiye açıklaması
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Geçen hafta getirilen yüzde 40 ilave Gümrük Vergisi sonrasında Çinli markalardan 'yatırım için çabalarımızı sürdürüyoruz' açıklaması geldi.

Çin'den ithal edilen içten yanmalı motorlu araçları kapsayan yüzde 40'lik ek Gümrük Vergisi sonrasında ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye'de fabrika inşasının ve Türkiye'de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

Pazarda önemli paya sahip markalardan Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin de "MG Yönetimi, Avrupa'daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa'da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz Doğan Trend olarak, Avrupa'da planlanan tesislerin ilki Türkiye'de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konuda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz" dedi.


  • Chery
  • gümrük vergisi

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