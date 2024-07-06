Ek madde sonrası harekete geçtiler! Çin devinden Türkiye kararı

Türkiye'de yatırım yapan Çinli otomotiv firmalarına gümrükte muafiyet geldi. Kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı gün BYD, Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım için harekete geçti.

Haziran ayında Çin'den ithal edilen içten yanmalı motorlu otomobiller için devreye alınacak ek gümrük vergisi daha başlamadan son dakika düzenlemeye eklenen yeni madde, yatırım getiriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatına ek mali yükümlülük uygulanmaması kararı çıktı.

Önceki düzenlemeye eklenen bu maddenin andından ilk yatırım haberi ise Çinli BYD'den geldi.

TESİS MANİSA'YA

Resmi bir açıklama yapılmasa da BYD'nin Avrupa'da Macaristan'dan sonra kuracağı ikinci fabrikanın Türkiye'de olacağı belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında yaptığı açıklamada BYD ve Chery'nin Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda üst düzey görüşmelerin sonlanmak üzere olduğunu belirtmişti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre BYD ile yapılan görüşmelerin sonuç verdiği, Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla üretim tesisinin kurulacağı bilgileri paylaşıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Marka tarafından resmi bir açıklama yapılmazken 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.

ELEKTRİKLİYLE GİRİŞ YAPTI

Geçtiğimiz yıl ekim ayında görkemli bir tanıtımla Türkiye pazarına giren Çinli BYD, öncelikle yüzde 100 elektrikli modeli Atto3'ü satışa sunmuştu. Daha gelmeden 12 bin adetten fazla talep toplayan modelin 2024 yılı için satış adedinin 10 binleri geçmesi planlanıyordu. Ancak ek vergiler ve 7 bölge 20 servis kuralıyla zor durumda kalan marka ardından benzinli motorlu hibrit SEAL U'yu getirdi. Konuşulduğu yatırım taahhüdü imzalanıp, teşvik belgesi alırsa BYD modelleri araç başına en az 500 bin TL artacak vergilerden etkilenmeyecek.

20 YILDA DÜNYA LİDERİ OLDU

Anavatanı Çin'de yakaladığı büyük başarının ardından Avrupa ve ülkemiz pazarına giren BYD satış şampiyonluklarına her yıl yenilerini ekliyor. 2003 yılında elektrikli araç üretmeye başlayan şirket, henüz 20 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, özellikle batarya teknolojindeki birikimiyle liderlik koltuğuna oturdu. BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde 1.25 milyon otomobil sattı.

ÇİNLİ CHERY SIRADA

Türkiye pazarına henüz yüzde 100 elektrikli model getirmeyip, hibrit SUV modellerinin satışını yapan Çinli diğer marka Chery, kısa sürede pazarda büyük satış adetlerine ulaştı. Chery'nin de yatırım yapmak için son virajda olduğu da gelen bilgiler arasında. Marka geçtiğimiz ay Pekin Otomobil Fuarı'nda Türkiye'ye yatırım için kapıları kapatmadık açıklamasını yapmıştı.