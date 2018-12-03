Ek ödemeye yüzde 100 zam geliyor

Emekli aylıklarına göre yapılan ek ödeme 2 oran üzerinden ödeniyor. 2018 yılı ocak itibarıyla emekli aylıkları bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bin 18 liranın üzerinde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor.

Vergi iadesi kaldırılırken, yerine getirilen ek ödeme yüzdelerinin düşük belirlendiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor.

Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8’in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı. Emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarı, çalışanlara yapılan ödemelerle paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli” diyerek çağrıda bulundu. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 30 ila 224 liralık artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşmuş olacak.

(Güneş)