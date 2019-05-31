Ek seferlere de ek sefer geliyor!

TÜRKİYE Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferleri bile sattıklarını belirterek, “Sadece İstanbul’dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletleri de tükendi” dedi. Özcan, Ramazan’ın büyük bölümünün geride kaldığını ifade ederek, otobüs biletlerinin bu sefer çok erken tükendiğini, bunda bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanmasının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Özcan, “Bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin hepsi tükendi. Ek seferleri bile sattık” dedi.

OTOGARLAR ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Normalde İstanbul’dan günlük ortalama bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun yüzde 25’inin Trakya, yüzde 75’inin ise Anadolu’ya gittiğini aktaran Özcan, son aylarda otobüs sefer sayısının bin 200’e düştüğünü, şu anda ise tekrar eski günlere döndüklerini söyledi. Özcan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına Ramazan Bayramı tatili süresince ek sefer izni verdi. 30 Mayıs’ta başlayacak ek sefer izni 11 Haziran’da bitecek. Otobüs sefer sayısı bin 200’lere kadar düşmüştü ancak bayram döneminde bu rakam 2 bini aşacak gibi gözüküyor. Ek seferlere ek sefer koyacağız” şeklinde konuştu.

DOLULUK YÜZDE 90’LARI AŞTI

TÜRKİYE Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz ise, “Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor” uyarısında bulundu. Kurnaz, “Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızdaki doluluk yüzde 90 civarında. Bu süreç yaklaşık olarak arife gecesine kadar sürecektir. Bu yoğunluk kısa mesafeler için arife gecesine kadar sürecektir. Doluluk oranımızın yüzde yüz olmasını bekliyoruz” dedi.