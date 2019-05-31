29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9133
  • 6,6009
  • 245.602
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Bayramı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk sebebiyle otobüs biletleri tükendi. Ek seferler de bitince yeni ek seferler gündemde.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TÜRKİYE Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferleri bile sattıklarını belirterek, “Sadece İstanbul’dan gidiş biletleri değil, seçim nedeniyle şehre dönüş biletleri de tükendi” dedi. Özcan, Ramazan’ın büyük bölümünün geride kaldığını ifade ederek, otobüs biletlerinin bu sefer çok erken tükendiğini, bunda bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanmasının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Özcan, “Bayram tatilinin bir ay önceden 9 gün olarak açıklanması, okulların bitmesine kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması nedeniyle otobüs biletlerinin hepsi tükendi. Ek seferleri bile sattık” dedi. 

OTOGARLAR ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ 

Normalde İstanbul’dan günlük ortalama bin 600 otobüs seferi yapıldığını, bunun yüzde 25’inin Trakya, yüzde 75’inin ise Anadolu’ya gittiğini aktaran Özcan, son aylarda otobüs sefer sayısının bin 200’e düştüğünü, şu anda ise tekrar eski günlere döndüklerini söyledi. Özcan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına Ramazan Bayramı tatili süresince ek sefer izni verdi. 30 Mayıs’ta başlayacak ek sefer izni 11 Haziran’da bitecek. Otobüs sefer sayısı bin 200’lere kadar düşmüştü ancak bayram döneminde bu rakam 2 bini aşacak gibi gözüküyor. Ek seferlere ek sefer koyacağız” şeklinde konuştu. 

DOLULUK YÜZDE 90’LARI AŞTI

TÜRKİYE Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz ise, “Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor” uyarısında bulundu. Kurnaz, “Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızdaki doluluk yüzde 90 civarında. Bu süreç yaklaşık olarak arife gecesine kadar sürecektir. Bu yoğunluk kısa mesafeler için arife gecesine kadar sürecektir. Doluluk oranımızın yüzde yüz olmasını bekliyoruz” dedi. 

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız"

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız'

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

THY’nin melekleri 20 bin kişiye iyilik götürdü

THY’nin melekleri 20 bin kişiye iyilik götürdü

Kendine 'Hakim'

Kendine 'Hakim'

Naim Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağı belli oldu

Naim Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağı belli oldu

TEM'de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

TEM'de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

'Muhataplarımızın güçlü Türkiye'ye sindirme dönemidir'

'Muhataplarımızın güçlü Türkiye'ye sindirme dönemidir'
 

POPÜLER HABERLER

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA