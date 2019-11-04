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Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 8,55'e geriledi. Enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine gelmiş oldu.

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Geçen yıl ekim ayında 25,24 olan yıllık enflasyon, bu sene yıllık bazda yüzde 8,55'e gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.
 
Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
 
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.
 
Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.
 
Yıllık en fazla artış %43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
 
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
 
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,58 arttı
 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış gerçekleşti.
 
Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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