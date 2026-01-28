İSTANBUL 13°C / 11°C
Ekonomi

Ekiplerden ramazan ayı öncesi fiyat denetimi

Bursa'da ramazan ayı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
Ekiplerden ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki toptancı, kasap, fırın ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını not alan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Haksız rekabetin, fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eden ekipler, ürünlerin son 3 aylık alış faturaları ve satış fiyatlarını inceledi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

Bu arada, Bursa'da 1-27 Ocak'ta yaklaşık 450 işletmede 142 bin ürünün fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışı mevzuatı kapsamında denetlendiği, tespit edilen aykırılıklara yönelik yaklaşık 1 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

