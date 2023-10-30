EKK toplantısının ardından açıklama: Vatandaşlarımızın sosyal refahını artırmayı hedefliyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bugün 5. toplantısını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplanan zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Yılmaz, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, EKK'nin Türkiye'nin ekonomisinin temellerinin ve dünya ekonomisinde yerine sağlamlaştırarak ulaştıklarını söylediği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulması ve yaşatılmasında eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, 2053 vizyonunu içeren 12. Kalkınma Planı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini, bugün de TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yine bu dönemde yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanmasını ve ihracata dayalı nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ile vatandaşlarımızın sosyal refahını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca depremin yaralarını sararken ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm risklere karşı daha dirençli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Yılmaz, EKK toplantısında ele alınan konuları şöyle özetledi:

"Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik olarak TCMB'nin Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nin (YTAK) genel çerçevesi Kurul tarafından değerlendirilmiş olup uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından netleştirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. YTAK Programı'nın, TCMB'nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanması kararlaştırılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır."