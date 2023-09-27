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Ekonomi

EKK yarın toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığında toplanacak.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
EKK yarın toplanacak
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yarın toplanacak. Finans temalı gerçekleştirilecek olan EKK toplantısında; başta yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ve Aile ve Gençlik Bankası gibi başlıca konular değerlendirilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

  • ekonomi koordinasyon kurulu
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