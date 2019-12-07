'Ekonomi aydınlık bir döneme giriyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktıklarını belirterek “Önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum” dedi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Erzurum İş Dünyası Buluşması’ programına katılan Albayrak burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi. Ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız.”

BÜYÜMEYE GEÇTİK

Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kenetlendiklerini belirterek, Erzurum’da sanayici, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi. Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti: “Pazartesi günü 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. ‘Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak’ diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı 3’üncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1.1’lik pozitif bir katkı ortaya koydu.”

YÜZDE 5’İ YAKALARIZ

Son üç çeyrekte yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın 3’üncü çeyreğinde yine pozitife dönerek 0,3 oranında pozitif bir ivme yakaladığını vurgulayan Berat Albayrak, “Dördünce çeyrekte 2020’de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor” dedi. Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020’de yakalayacaklarını vurguladı.