'Ekonomi beklenenden hızlı toparlandı'

Teknik resesyondan çıkıldığını ve müstakil çeyrekler bazında yeniden büyüme performansı görüldüğünü belirten Bali, “Bu, arzu ettiğimiz düzeyde Türkiye’nin potansiyel büyüme oranına yakınsayan bir şey değildi. Aynı zamanda yeniden dengelenme süreciydi. Dolayısıyla bir miktar istikrarlı tablodan sonra ihtiyaçlarımızı karşılayacak büyümeleri hedeflemek lazım” dedi. Bali, bankacılık açısından bakıldığında, söz konusu dönemde firmaların kredi yapılandırmalarının gerçekleştirildiğini, şirketlere ilave ve ödemesiz süreler verildiğini, vakaların ayrı ayrı değerlendirildiğini söyledi.

GÜÇLÜ ÖZ KAYNAK

Yapıcı politikaların önemine dikkati çeken Bali, “Kredi arzı açısından bakıldığında yapıcı politikaların gerek kamu gerek özel bankalarca devam ettirilmesi gerekir.” diye konuştu. Bu gayret içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Bali, gelecek dönemde makro değişkenlerdeki iyileşmenin biraz daha ivmelenmesinin bankacılıkta da karşılık bulacağını dile getirdi. Bali, Türkiye ekonomisinin biraz altta bile olsa bir dengeye geldiğini belirtti. Geçen yıl yaşanılan bazı ekonomik, jeopolitik ve uluslararası ilişkilerdeki sıkıntıların şu anda aynı derecede sorun yaratmadığına işaret eden Bali, şöyle konuştu: “Siyasi, ekonomik ve jeopolitik konjonktür de iyileşme içinde olursa hepsi birbirini destekler. Döviz kazandırıcı faaliyetler ve turizm çok iyi gidiyor. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz.”

Yaşanan süreçten sonra yüzde 6 civarında idare edilemez seviyede olmayan sorunlu krediler rasyosu bulunduğunu ifade eden Bali, sektörün güçlü öz kaynaklara sahip olduğunu dile getirdi.