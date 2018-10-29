Ekonomi de uçacak

Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne 5 kala Türkiye, dev bir projeyle dünya arenasına çıktı. 42 ayda tamamlanan İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk bölümü dün düzenlenen tarihi törenle hizmete girdi. İsmi ‘İstanbul Havalimanı’ olarak duyurulan dev proje, tüm saldırılara rağmen mega projelere ara vermeyen Türkiye’nin 2023 yolculuğunda ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Projenin 2023’te tüm fazları bittiğinde milli gelire yüzde 5’e yakın katkı sağlayacak.

225 BİN KİŞİYE İŞ

İyimser ve kötümser senaryolar baz alınarak hazırlanan analizlere göre havalimanının 2025 yılında, doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdamın 225 bin kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Havalimanının etkisiyle artacak ilave hane halkı gelirinin, 4.4 milyar dolara ve Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yaklaşık yüzde 4.9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu ise yaklaşık 73 milyar TL’ye tekabül ediyor. Ayrıca ekosistemin oluşturduğu ilave hane halkı gelirinin ise 7.8 milyar TL olacağı öngörülüyor.

TİCARETİ ÇEKECEK

Turizmde kişi başı harcamanın 700 dolar olduğu düşünüldüğünde, bunların sadece yüzde 10’unun ülkeyi turist niteliğinde ziyareti söz konusu olsa bile, ülke ekonomisine katkısının ise 7 milyar dolar olması bekleniyor. Dünyanın en büyüğü olacak havalimanı dünya havacılığının da merkezi haline gelecek. Türkiye’yi transit yolcu pazarında söz sahibi haline getirecek.

FRANKFURT BİTİYOR

Dünya hava trafiğinde ‘köprü’ görevi görerek pek çok noktayı kısa yoldan transfer merkezi haline getirecek olan dev proje, dünyanın en önemli havacılık merkezi Frankfurt Havalimanı’nın da yerini alacak. İstanbul Havalimanı, dünya ticaretinin İstanbul’a kaymasını da sağlanacak. Bu yöndeki ilk işaretler de şimdiden gelmeye başladı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri şimdiden İstanbul Havalimanı’nda yer kiralamak için başvurdu.