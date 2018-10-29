Ekonomi de uçacak
Tarihi açılışla dünya arenasına ‘İstanbul’ adıyla çıkan yeni havalimanı, hem transit yolcu hem de kargo pazarında İstanbul’u merkez haline getirecek. Havalimanının Türk ekonomisine yıllık katkısı 73 milyar lira olacak.
Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne 5 kala Türkiye, dev bir projeyle dünya arenasına çıktı. 42 ayda tamamlanan İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk bölümü dün düzenlenen tarihi törenle hizmete girdi. İsmi ‘İstanbul Havalimanı’ olarak duyurulan dev proje, tüm saldırılara rağmen mega projelere ara vermeyen Türkiye’nin 2023 yolculuğunda ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Projenin 2023’te tüm fazları bittiğinde milli gelire yüzde 5’e yakın katkı sağlayacak.
225 BİN KİŞİYE İŞ
İyimser ve kötümser senaryolar baz alınarak hazırlanan analizlere göre havalimanının 2025 yılında, doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdamın 225 bin kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Havalimanının etkisiyle artacak ilave hane halkı gelirinin, 4.4 milyar dolara ve Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yaklaşık yüzde 4.9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu ise yaklaşık 73 milyar TL’ye tekabül ediyor. Ayrıca ekosistemin oluşturduğu ilave hane halkı gelirinin ise 7.8 milyar TL olacağı öngörülüyor.
TİCARETİ ÇEKECEK
Turizmde kişi başı harcamanın 700 dolar olduğu düşünüldüğünde, bunların sadece yüzde 10’unun ülkeyi turist niteliğinde ziyareti söz konusu olsa bile, ülke ekonomisine katkısının ise 7 milyar dolar olması bekleniyor. Dünyanın en büyüğü olacak havalimanı dünya havacılığının da merkezi haline gelecek. Türkiye’yi transit yolcu pazarında söz sahibi haline getirecek.
FRANKFURT BİTİYOR
Dünya hava trafiğinde ‘köprü’ görevi görerek pek çok noktayı kısa yoldan transfer merkezi haline getirecek olan dev proje, dünyanın en önemli havacılık merkezi Frankfurt Havalimanı’nın da yerini alacak. İstanbul Havalimanı, dünya ticaretinin İstanbul’a kaymasını da sağlanacak. Bu yöndeki ilk işaretler de şimdiden gelmeye başladı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri şimdiden İstanbul Havalimanı’nda yer kiralamak için başvurdu.
‘İPEK YOLU GÖKYÜZÜNDE HAYAT BULUYOR’
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “İstanbul Havalimanı ile Türkiye’yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak” dedi. Cumhuriyet’in 95. yılının bir başyapıt ile kutlamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Avdagiç, yeni havalimanıyla e-ticaret kargosunda üs haline geleceklerini vurguladı. Artık havacılığın küresel ticaret üzerindeki çarpan etkisini çok daha fazla yaşayacakları bir üsleri olduğunu kaydeden Avdagiç, yeni havalimanının yıllık 5.5 milyon tonluk hava kargo kapasitesi ile de öne çıkacağını bildirdi. Avdagiç, küresel ekonomik büyüme, artan sanayi üretimi ve dünya ticaretindeki her yükselişin, yeni havalimanını da bir üst lige ulaştıracağını vurguladı. Avdagiç, küresel perakende e-ticaret pazarının bu yıl 2.8 trilyon dolara ulaşacağını belirterek “2021’de e-ticaret 4.9 trilyon dolara çıkacak. Uçaklarla taşınması zorunlu çabuk tüketilmesi gereken ve elektronik, ilaç gibi pahada bu yüksek ürünler, İstanbul’a ciddi bir ticaret akışı sağlayacak. İnanıyoruz ki, dünyanın en büyük havalimanının İstanbul’da olması ticaret ve lojistikte Türkiye’nin stratejik konumunu çok daha nitelikli hale getirecek” dedi.
İHRACATÇILARDAN TÜM DÜNYADA KAMPANYA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Havalimanı’nın açılışını ve ihracata etkilerini dünyaya duyurmak amacıyla uluslararası kampanyaya imza attı. Türkiye Tanıtım Grubu’nun iletişimini yönettiği yurt içi ve yurt dışı kampanya ile dünyanın dört bir yanında İstanbul Havalimanı’nın kargo kapasitesiyle Türk ihracatçısının gücüne dikkati çekiliyor. ‘Dünya küçülüyor, ihracatımız büyüyor’ sloganıyla başlatılan tanıtım kampanyasıyla İstanbul Havalimanı’nın kargo kapasitesi ve lojistik üssü ile Türkiye’den artık daha fazla ürün çeşidinin dünyanın dört bir yanına zamanında ulaştırılacağı mesajı verildi. TİM Başkanı İsmail Gülle “Ürünü zamanında yerine teslim edebildiğinizde ihracatta güçlü olursunuz. İstanbul Havalimanı, ihracat yarışında Türkiye’yi bir adım öne taşıyacak. Havalimanı, ihracatta yeni rekorlara imza atmamızı sağlayacak. Bu heyecanımızı dünyanın her yerine duyurmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile görüşmelerimiz sonucunda dev bir kampanya başlattık” dedi.
HAVAİST’LERDEN İLK SEFER
İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyacak olan HAVAİST otobüsleri, açılışta görücüye çıktı. Şık tasarımıyla dikkat çeken otobüslerde, yolcular konforlu bir şekilde seyahat etme imkanı bulacak. İstanbul Havalimanı’nın açılış gününde görücüye çıkan HAVAİST otobüsleri törene katılacak davetlileri otopark alanından etkinlik alanına taşıdı. Davetlilerin de konforuyla tam not verdiği HAVAİST’lerle burada görücüye çıktı. Tek seferde 40 ile 50 kişi taşıma kapasitesine sahip olan otobüslerin şık tasarımı dikkat çekti. Yolculuk boyunca vatandaşların sıkılmadan rahat seyahat etmesi için her koltuk arkasına televizyon konulduğu da görüldü. HAVAİST’de Büyükşehir Belediyesi’nce verilen İstanbul Kart’lar kullanılacak. Otobüsler ilk etapta 5 hatta faaliyet gösterecek. HAVAİST’le ilgili bilgi veren Otobüs A.Ş Genel Müdürü Yasir Şahin 1 Ocak’tan itibaren sefer sayısının 1.913 olacağını söyledi.
Hizmete giren 5 otobüs hattı
Taksim- Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (44 km, 100 dakika)
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı hattı (65 km, 110 dakika)
Kozyatağı metro-Yeni Havalimanı (57 km, 115 dakika)
TUYAP-Bahçeşehir-Yeni Havalimanı (58 km, 110 dakika)
Atatürk Havalimanı-Yeni Havalimanı hattı
ERSOY: TÜRK TURİZMİNE BÜYÜK KATKILARI OLACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı’nın açılışına ilişkin, “İnanıyorum ki ülkemize, turizmimize büyük katkıları olacak. Emeği geçenlere teşekkür borçluyuz” ifadelerini kullandı. Ersoy, Twitter hesabından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da açılan yeni havalimanıyla ilgili paylaşımda bulundu. Havalimanı projesinin, Cumhuriyetin 95. yıl dönümüne yaraşır nitelikte, Türkiye’ye çağ atlatacak, dünya çapında çok önemli bir proje olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti: “İnanıyorum ki ülkemize, turizmimize büyük katkıları olacak. Emeği geçenlere teşekkür borçluyuz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olması dileğiyle.”
Ersoy’un, “HayallerDönerGerçeğe” etiketiyle yaptığı paylaşımında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden çıkarılarak dijitalleştirilen, Atatürk’ün konuşmasının yer aldığı bir görüntü yer aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, havalimanlarının önemine işaret ettiği görüntülerdeki konuşmasının kamuoyuyla ilk kez paylaşıldığı belirtildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Cumhuriyet’in 95. yılında yeni havalimanının açılışının görkemli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, “2023 hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak olan dünyanın en büyük havalimanı milletimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.
TÜRK TELEKOM'DAN 165 KM FİBER
Güçlü ve kaliteli bir iletişim altyapısı kurmak için aylar öncesinden çalışmalarını başlatan Türk Telekom, açılan İstanbul Yeni Havalimanı’nda, fiber hızında güçlü altyapısı ile hizmet verecek. Önümüzdeki yıllarda 5G servislerini de sunabilecek mobil iletişim altyapısı ile bu devasa yapıda en kalabalık alanlarda bile yüksek 4.5G hızları deneyimlenebilecek. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türk Telekom olarak yüksek kapasitede, güçlü, kaliteli ve tam yedekli haberleşme altyapılarına yaptığımız yatırımlar sayesinde yeni havalimanı ve çevresinde kesintisiz ve ultra hızlı servislerimizle hizmet vereceğiz” dedi. Kıraç, havalimanında 165 km fiber optik kablo çekimi ve 18 km altyapı çalışması yaptıklarını, enerji ve iletim sistemlerini çoklu arızalara karşı tam korumalı kurduklarını belirtti.
VODAFONE’DAN İLK YAPAY ZEKA
Türkiye’yi dijitalleşmenin sunduğu tüm olanaklardan en üst düzeyde yararlandırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın dijital altyapısının en yüksek teknolojilerle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, havalimanının ilk çağrısını yapan ve ilk yapay zeka teknoloji denemelerini gerçekleştiren operatör oldu. Yapay zeka teknolojisi sayesinde abone yoğunluğu ve davranışlarına göre, sistem ve antenler kendi kendine yön değiştirerek ve optimizasyon yaparak abonelerin en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde alması sağlanacak. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Vodafone olarak, 5G yolunda yeni teknolojileri abonelerimizle ve Türkiye ile buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
TURKCELL VE HUWAİ’DEN İŞBİRLİĞİ
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nda, Turkcell ve Huawei ortak bir altyapı kurarak güçlerini birleştirdi. Turkcell’in havalimanı için kurduğu dijital şebekede, Huawei’nin Lamp SiteSharing çözümü kullanıldı. En yüksek teknolojinin kullanıldığı mobil ve sabit şebekelerin havalimanı binalarında hayata geçirilmesi sayesinde yolcular, 4.5G hızında kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyecek. Altyapıda kullanılan en yeni ve en son teknolojiler sayesinde Turkcell, yakın gelecekte hayata geçecek olan 5G teknolojisini de İstanbul Yeni Havalimanı’nın yolcularına sunabilecek.
EKRANLAR VESTEL TEKNOLOJİ NETAŞ'TAN
Vestel: Şirket bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet 55 inç bilgilendirme ekran üretti. Özel ince tasarıma sahip, uzun panel ömrü bulunan ekranlar 178 derece görüş açısına sahip. Ayrıca, ortak karar verme merkezi, çağrı merkezi, otopark merkezi izleme, AOC toplantı odası, veri merkezi, ramp ofis, mülki idari amirliği, mülki idari amirliği kriz odası gibi operasyonel olarak kritik noktalarda Vestel Videowall’lar kullanılacak.
Siemens Türkiye: 50 bin kişilik yerleşim yeri kadar enerji tüketecek havalimanında enerjinin dağıtımı, Siemens Türkiye’nin ürettiği orta gerilim panolarıyla gerçekleşecek.
Netaş: İki ana projeyi hayata geçirdi. İlk projede, havalimanının tüm kablolu ve kablosuz alan ağlarını kuran Netaş, bu ağ üzerindeki 5 bine yakın erişim noktasıyla yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. Netaş, kurduğu geniş kablosuz erişim ağı sayesinde yolculara otoparka girdikleri andan, uçakları kalkana kadar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet hizmeti sağlayacak.
NG Kütahya Seramik: Trafik yoğunluğu olan alanlar için 450 bin metrekarelik seramik üretti.
E.C.A: Banyo ve tuvaletlerinin armatür ve vitrifiyeleri E.C.A. SEREL ürünleriyle giydirildi.
Schindler: 328 asansör, 166 yürüyen merdiven, 167 yürüyen yolun yapımını gerçekleştirdi.
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