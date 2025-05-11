Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan tedbirler Kurul üyeleriyle detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Küresel ticaret politikalarındaki artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri karşısında, dış ticaret politikamıza stratejik bir çerçeve kazandırmak amacıyla izlenecek adımlar değerlendirilmiştir.

İşgücü piyasasındaki gelişmeler ve yeni nesil çalışma modelleri değerlendirilmiş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir.